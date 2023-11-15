DP'li İlay Aksoy, Anayasa'nın 42. maddesine dikkat çekti

Aksoy, AKP'nin yerel seçim planının bu madde üzerinden inşa edilebileceğini vurgulayarak "AKP neye göre oy isteyecek yabancılardan? Sizin için Anayasa'yı değiştiriyorum diyecek. Sizi Anayasa'ya dahil ediyorum diyecek. Ancak 42. maddenin değiştirilmesi Türkiye'nin altına dinamit döşemektir." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yerel seçimlere 5 aydan kısa bir süre kala çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Anayasa'nın 42. maddesinin en azilk 4 madde kadar korunması gerektiğine dikkat çeken Aksoy, bu maddenin değiştirilmesi halinde Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri anlattı. "Ulus kimliği çökertmek istiyorlar" diyen Aksoy, şunları söyledi:

"Son seçimlerde 1 buçuk milyon civarı yabancı oy kullandı. Emlak yoluyla hibe edilen ve satılığa çıkarılan vatandaşlıklar da buna dahil. Hükümet çok kültürü bir yapıya emin adımlarla ilerliyor. Ulus kimliği çökertmek istiyorlar yani. Anayasa'yı konuşurken herkes ilk 4 maddeden söz ediyor. En az bu 4 madde kadar 42. madde de önemli. Bu maddede Türkçe'den başka hiçbir dil anadil olarak okutulamaz diyor. Bu madde çöktüğü zaman ulus devlet de çökmüş oluyor, ilk 4 madde istediği kadar değiştirilmemiş olsun. Yani esas tuzak 42. maddedir. 42. maddenin değiştirilmesi Türkiye'nin altına dinamit döşemektir.

AKP'NİN 42. MADDE PLANI

Özellikle Arapça üzerinden bambaşka bir toplum inşa ediliyor. Türkiye'ye gelen Suriyeliler alaylı olarak sokak Türkçesi öğreniyor ama okuma yazmaları yok. Eğer bu yasa değişirse çift dile geçme ihtimalimiz var.

Seçimlere 5 ay kaldı, 5 ay içinde o yabancılar tekrar oy kullanacak. AKP neye göre oy isteyecek onlardan? Sizin için Anayasa'yı değiştiriyorum diyecek. Sizi Anayasa'ya dahil ediyorum diyecek. "