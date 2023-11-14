Dikmece'deki direnişe 'Özel' destek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Elimde bir mahkeme kararı var. Başvurunuz sonunda hakim, yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Bu mahkeme kararının üzerinde ‘Türk Milleti adına’ yazıyor. Bu kararı tanımamak, Türk milletini tanımamak demektir. Eğer, mahkeme dur deyince duruluyorsa orası hukuk devletidir. Mahkeme dur deyince durulmuyorsa, orası hukuk devleti değildir, orada düzen kalmaz” ifadesini kullandı.

Özel, Hatay’da 112 gündür zeytinliklerine sahip çıkmak için direnen Dikmece Köyü’nde devam eden eyleme destek verdi. Özel, “Elimde bir mahkeme kararı var. Başvurunuz sonunda hakim, yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Benzer bir olay Manisa Yırca’da yaşanmıştı. 6 bin tane zeytinlik kesilip, termik santral yapılmak isteniyordu. Yırca köylüleri sizin gibi zeytinlerine sahip çıkmak istediler. Biz de onlarla birliktedirendik. 600 ağaç kesilmişken, yürütmeyi durdurma kararı aldı, sonra da mahkeme kazanıldı. Bu mahkeme kararının üzerinde ‘Türk Milleti adına’ yazıyor. Yani Türk milleti adına kararı mahkemeler veriyor. Bu kararı tanımamak, Türk milletini tanımamak demektir. Eğer, mahkeme dur deyince duruluyorsa orası hukuk devletidir. Mahkeme dur deyince durulmuyorsa, orası hukuk devleti değildir, orada düzen kalmaz” dedi.

“HUKUK DEVLETİ AYAKLAR ALTINA ALINIYOR”

Özel, “Sen kurala uymazsan, vatandaşın uymasını bekleyemezsin. Bunun için buradan, Dikmece’denmahkemenin yürütmeyi durdurma kararına derhal uyulması gerektiğini, süreci en yakından takip edeceğimizi, siz Dikmece’nin güzel insanlarına ifade etmek isterim. Burada 500 yıllık zeytin ağaçları gitti mi, geriye gelmez. Yürütmeyi durdurmada yazmış ki hakim, ‘Telafisi mümkün olmayan sonuçları olabileceğinden yürütmeyi durdurdum.’ 500 yıllık zeytin ağacını kestin mi, sonra mahkeme başka bir karar verdiğinde nasıl geri getireceksin. 500 yıla daha ihtiyaç var. Bunu bütün Türkiye kamuoyuna ifade edelim. Aynen Anayasa Mahkemesi’nin kararını, Yargıtay’ın saymaması ve Cumhurbaşkanının onlara destek vermesi gibi hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. Buradaki yargı kararının derhal uygulanması gerekiyor. Takip edeceğiz. Milletvekillerimiz konu hakkında bilgi verdiler. Biz deprem konutlarının bir an önce yapılmasını istiyoruz, en sağlam zeminlere yapılmasını istiyoruz. Bu konuda hızlı davranılmasını istiyoruz. Ama, mahkemenin zeytin kesemezsin dediği yerde buna sığınılmaması lazım. Derhal yerin değiştirilmesi lazım” ifadesini kullandı.