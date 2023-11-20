DEVA Partisi’nde aday adaylığı süreci başladı

DEVA Partisi Sözcüsü ve Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, yaptığı basın açıklaması ile DEVA Partisi’nde bugün (20 Kasım) başlayan ve 29 Aralık 2023’e kadar devam edecek mahalli idareler seçimlerine yönelik aday adaylığı başvurularına ilişkin detayları açıkladı.

Başvurular; 30 büyükşehir ve 51 il belediye başkanlıkları aday adaylığı için yalnızca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’na; ilçe ve belde belediye başkanlığı aday adaylığı için Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı ile bağlı bulduğu il ve ilçe başkanlıklarına; il genel meclisi aday adaylığı başvuruları ise Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı ve bağlı bulundukları il başkanlıklarına; belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’na ve bağlı bulundukları il ve ilçe başkanlıklarına doğrudanyapılabilecek.

Başvuru ücretleri

Şahin; tüm kademelere yönelik aday adaylığı başvurularında 1000 TL dosya bedeli talep edilecek olup, kadınlardan, 18-30 yaş arası gençlerden, engellilerden ve deprem bölgesinde yaşayanlardan bu ücretin yarısının alınacağını ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için DEVA Partisi’nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanların herhangi bir başvuru ücreti ödemeyeceğini açıkladı.

Aday belirleme süreci

Aday belirleme sürecine ilişkin detayları da duyuran Şahin, “Aday adayı olan müracaat sahibi isimler arasından 30 büyükşehir ve 51 il belediye başkanı adayı olacak ismin belirlenmesine Genel Merkez Yö netim Kurulumuz karar verecek, ilçe ve belde belediye başkanları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan müracaatlara ise yine DEVA Partisi tüzüğü gereğince kurulan 18 ayrı komisyon çalışması sonucunda ilçe ve il teşkilatlarının da görüşü alınmak suretiyle karar verilecektir” dedi.

‘Tüm kadınlarımızı yerel yönetimlerde sorumluluk almaya davet ediyoruz’

Yüksek Seçim kurulunun almış olduğu karar gereğince kamuda çalışanlar ile siyasi partilerde görev yapan il, ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de 1 Aralık 2023, saat 17.00’ye kadar istifası gerekmektedir. Bu konuda da teşkilatlarımıza bir genelge ile durum bildirilmiştir. DEVA Partisi’nin yerel yönetimlerde kadınların sayısını arttırmaya yönelik başlattığı kampanyaya ilişkin konuşan Şahin, “Yerelde Kadına Yer Var kampan yamız kapsamında beldede, ilçede, ilde ve büyükşehirde tüm kadınlarımızı yerel yönetimlerde sorumluluk almaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca: “Henüz aday adaylığına ilişkin resmî süreç başlatılmadan komisyonlarımızın illerde ve ilçelerde yapmış olduğu ziyaretlerde DEVA Partisi’nden belediye başkanı adayı, il genel meclis üyesi ve belediye meclis üyesi adaylığı için çok sayıda başvuru olmasının memnuniyet verici olduğunu”ifade etti.

Şahin, yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını bitirdi.