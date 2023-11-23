​​​​​​​Bulut: Erdoğan'ın açıklamaları yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra bile Türk Lirası’nda değer kaybının sürdüğüne dikkat çeken CHP’li Bulut; Merkez Bankası’nın 2024 yılında enflasyon beklentisini artırırken Erdoğan’ın ise halka umut sattığını kaydetti. CHP’li Bulut, Erdoğan’ın geçmişte dolarla ilgili yaptığı açıklamaları anımsatarak, Erdoğan’ın, “Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilirler” sözünden bu yana doların 26 liradan daha fazla arttığına işaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi konusunda vatandaşın itibar etmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015 yılında “Dolara yatırım yapan yaya kalır” açıklamasını yaptığında dolar kurunun 2 lira 62 kuruş olduğunu belirten CHP’li Bulut, bu açıklamanın ardından 8 yıl içerisinde doların 26 liradan daha fazla artarak 28 lira 85 kuruşa çıktığını kaydetti.

‘BOŞ SÖZLERLE HALKA UMUT SATIYORLAR’

CHP’li Bulut, “Dolar kuru, Türk Lirası karşısında tam 11 kat arttı. Bir başka deyişle paramız dolar karşısında 11 kat değer kaybetti. Erdoğan’ın sözüne inanıp Türk Lirası’na yatırım yapanların parası pul oldu” diye konuştu. Ekonominin deneme yanılmayla yönetildiğini kaydeden CHP’li Bulut, şunları ifade etti:

“Ekonomiyi uçurumun eşiğine getirdiler, boş sözlerle halka umut satıyorlar. ‘Faiz neden enflasyon sonuç” safsatasıyla enflasyonu ve dolar kurunu tetiklediler, şimdi tam tersini yapıyorlar. Arap ülkelerinden dolar getirmek için çalmadık kapı bırakmadılar. Bir ülkeye yabancı sermaye hukuk devletinin gereklerini yerine getirirsen, politikaların öngörülebilir ve şeffaf olursa, bağımsız kurullara siyasi müdahale edilmezse gelir.”

‘MERKEZ BANKASI BAŞKA, ERDOĞAN BAŞKA SÖYLÜYOR’

Merkez Bankası’nın kısa süre önce hem 2023 hem de 2024 enflasyon beklentilerini arttırdığına dikkat çeken CHP’li Bulut, şunları dile getirdi:

“Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58’den yüzde 65’e; 2024 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 33’ten yüzde 36’ya çıkardı. Son iki yılda beklentilerinin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri de dikkate alındığında Erdoğan’ın 2015 yılından beri zaman zaman dile getirdiği “TL’deki değer kaybının sona erdiği” yönündeki açıklamaları havada kalıyor. Başka bir deyişle Merkez Bankası başka, Erdoğan başka söylüyor. Ülkemizde üretimi artırmadan; hukuk devletinin gereklerini yerine getirmeden, politikalar öngörülebilir ve şeffaf olmadan ve bağımsız kurullara müdahaleden vazgeçilmeden ekonomi düzelmez. Yatırım yalnızca faiz yüksek diye gelmez.”

ERDOĞAN’IN DOLARLA İLGİLİ TAVSİYELERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Erdoğan’ın dolarla ilgili yıllar içerisinde yaptığı açıklamalarını ise şöyle sıraladı: