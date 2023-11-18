Aslan: Yine ikinci planda kaldık!

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan karara itiraz etti. Yaptığı yazılı açıklama ile Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gazze’den gelen öğrencilerin öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanır” kararına “Yine vatan evlatları ikinci planda bırakıldı” açıklamasını yapan Aslan, üniversite öğrencilerinin geçinemediğine ve barınamadığına vurgu yaptı.

17 Kasım tarihinde Resmi Gazete’de, “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde, ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanır” kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

“YİNE EĞİTİMİ ÜCRETSİZ YAPMIŞIZ”

Yaptığı yazılı açıklama ile karara çok sert tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türk gençlerinin “yine” hak ettiği değeri görmeyerek, “ikinci planda bırakıldığını” aktardı.

Üniversite öğrencilerinin barınma ve beslenme sorunlarına vurgu yapan Aslan, kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir sabah uyandığımızda yine Türk gençlerinin, bu ülkenin gelecek nesillerinin ikinci plana atıldığını gördük. Ülkemizde binlerce öğrenci parasızlıktan üniversiteye kayıt olamazken, kayıt olanlar barınma sorunu yaşarken, her güne başka bir asansör düşme haberiyle uyanırken, biz yine Türk olmayan topluluklara eğitimi ücretsiz yapmışız!

“BAKALIM ÖZ EVLATLARIMIZ NE DURUMDA?”

Yeni sistemde bürokrasiyi kaldıracaklarını söylemişlerdi. İşte bu tür kararlar için bürokrasiye gerek duyulmuyor. Tek imza ile Türk olmayan insanların ülkemizde ücretsiz okuyabileceğini öğrenebiliyoruz.

Biz sürekli Türk olmayan insanlara ülkemizin kapılarını sonuna kadar açarak tüm yaşamı ücretsiz hale getirmeye devam ederken bakalım bizim vatanımızın öz evlatları, geleceğimizin parlak nesilleri ne durumdaymış?

“105 BİN ÖĞRENCİ KAYDINI YAPTIRAMADI”

Geçen yıl 105 bin 772 öğrencinin parasızlıktan üniversiteye gidemediğini biliyoruz. Henüz bu senenin verileri elimizde yok ancak tüm deneyimlerimiz bu verilerin azalacağı değil artarak büyüyeceğini gösteriyor. Bunun büyümemesi için önlem alıyor muyuz? Hayır!

Geçen yıl üniversiteyi kazandığı halde devlet üniversitesine 86 bin 975, vakıf üniversitelerinde 18 bin 977 olmak üzere 105 bin 772 öğrencinin kaydını yaptıramadı. Devletimiz çıkıp Resmi Gazete’de “kaydını yaptıramayan öğrencilerin masraflarını karşılayacağız” dedi mi? Hayır!

“OLAN YİNE BİZİM GELECEĞİMİZE OLDU”

Üniversiteye yerleşmeye hak kazandığı halde okula kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayısı; 2020 yılında 10 bin iken bu sayı 2021 yılında 47 bine, 2022'de ise 106 bine yükseldi. Peki buna bir şey yapıldı mı, bir çözüm arandı mı? Hayır!

Olan yine Türk gençlerine yine doğudan bizim geleceğimize olurken Türk olmayanlar bu devletin imkanlarından en fazla yararlananlar oldu.”