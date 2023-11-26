Ali Babacan: “Şiddetle mücadelede hükûmetlerin zafiyeti kabul edilemez”

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliğine adanmış birimi UN Women’ın desteklediği, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu #BahanesiYok diyerek vurguladığı kampanyasına da destek veren Ali Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Şiddetin #bahanesiyok.

Dünyanın farklı yerlerinde şu an dahi ev içi şiddetten mağdur olan yüz binlerce kadın var ne yazık ki.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha yüksek sesle tekrar etmek istiyorum:

Şiddetin “ama”sı, “fakat”ı olmaz. Ve ayrıca şiddetle mücadelede hükûmetlerin zafiyeti kabul edilemez.

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi yetersizdir. Bu konudaki koordinasyon bakanlara bırakılmamalı, ilgili kurula bizzat Cumhurbaşkanı başkanlık yapmalıdır.

Hükûmet söz konusu olduğunda yazılanlara itibar etmiyoruz. Yapılanlara ve yapılmayanlara bakıyoruz.”