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Ali Babacan: “Şiddetle mücadelede hükûmetlerin zafiyeti kabul edilemez”

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Ali Babacan: “Şiddetle mücadelede hükûmetlerin zafiyeti kabul edilemez”
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü paylaşımında Cumhurbaşkanlığı genelgesini de değerlendirdi. Babacan “Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi yetersizdir. Bu konudaki koordinasyon bakanlara bırakılmamalı, ilgili kurula bizzat Cumhurbaşkanı başkanlık yapmalıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliğine adanmış birimi UN Women’ın desteklediği, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu #BahanesiYok diyerek vurguladığı kampanyasına da destek veren Ali Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Şiddetin #bahanesiyok.

Dünyanın farklı yerlerinde şu an dahi ev içi şiddetten mağdur olan yüz binlerce kadın var ne yazık ki.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha yüksek sesle tekrar etmek istiyorum:

Şiddetin “ama”sı, “fakat”ı olmaz. Ve ayrıca şiddetle mücadelede hükûmetlerin zafiyeti kabul edilemez.

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi yetersizdir. Bu konudaki koordinasyon bakanlara bırakılmamalı, ilgili kurula bizzat Cumhurbaşkanı başkanlık yapmalıdır.

Hükûmet söz konusu olduğunda yazılanlara itibar etmiyoruz. Yapılanlara ve yapılmayanlara bakıyoruz.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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