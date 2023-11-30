  1. Anasayfa
  2. Politika
  3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama

Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak:Haber Kaynağı

Politika
​​​​​​​CHP'den Hatay için deprem raporu
​​​​​​​CHP'den Hatay için deprem raporu
Dalgın: Ekonomik krizin ülkemize faturası 4K’dır
Dalgın: Ekonomik krizin ülkemize faturası 4K’dır
Yeneroğlu'ndan AB'ye tepki
Yeneroğlu'ndan AB'ye tepki
Esen: Yerel yönetimlerde kadınların sayısı artmalı
Esen: Yerel yönetimlerde kadınların sayısı artmalı
​​​​​​​Nermin Yıldırım Kara: Şartlar gittikçe kötüleşiyor
​​​​​​​Nermin Yıldırım Kara: Şartlar gittikçe kötüleşiyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın benzeri Netanyahu tarafından Filistinlilere yapılıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın benzeri Netanyahu tarafından Filistinlilere yapılıyor
Yeneroğlu, Bakan Yerlikaya'ya sordu
Yeneroğlu, Bakan Yerlikaya'ya sordu
Gürer: Yoksulluk yaygınlaşıyor
Gürer: Yoksulluk yaygınlaşıyor