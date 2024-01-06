Türkiye'nin Göz Bebeği TOGG T10X: TOGG 2024 Fiyat Listesi ve Olağanüstü Özellikler!

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gururu TOGG, 2024 model T10X'le yine gündemde. Yerli otomobilimiz TOGG T10X, 2024 yılında otomobil severler için bir dizi yenilikle geliyor. Modern tasarımı ve üstün teknolojileriyle dikkat çeken bu model, otomobil piyasasında yeni bir sayfa açıyor.

TOGG Fiyat Listesi ve Seçenekleri

TOGG T10X, her kesimden tüketiciyi hedefleyen geniş bir fiyat yelpazesi sunuyor. 2024 TOGG T10X fiyat listesi şöyle:

Model Fiyat Güç Batarya Kapasitesi Menzil Hızlanma (0-100 km/s) TOGG T10X V1 RWD 1.430.000 TL 160 kW tek motor 52.4 kWsa 310 km 7.4 saniye TOGG T10X V2 RWD 1.550.000 TL 160 kW tek motor 52.4 kWsa 310 km 7.4 saniye TOGG T10X V2 RWD Uzun 1.820.000 TL 320 kW çift motor 88.5 kWsa 510 km 4.8 saniye

Bu fiyatlar, TOGG T10X'in her bütçeye uygun bir seçenek sunmasını sağlıyor.

Teknoloji ve Performans: TOGG T10X'in Teknik Özellikleri

TOGG T10X'in en çok dikkat çeken yönlerinden biri, teknik özellikleridir. Bu özellikler şunları içeriyor:

Güç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor

Batarya: 52.4 kWsa standart, 88.5 kWsa uzun menzil

Menzil: 310 km standart, 510 km uzun

Şarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj

Tork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor

Hızlanma (0-100 km/s): 7.4 sn tek motor / 4.8 sn çift motor

Boyutlar: Uzunluk: 4599 mm, Genişlik: 1886 mm, Yükseklik: 1676 mm, Aks Mesafesi: 2890 mm

Bu teknik detaylar, TOGG T10X'i hem güçlü hem de verimli bir araç haline getiriyor.

Konfor ve Güvenlik Özellikleri

TOGG T10X, sürücü ve yolcu güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. 7 adet hava yastığı ve sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri standart özellikler arasında. OTA (over-the-air) güncelleme özelliği ile araç, yazılım güncellemelerini uzaktan alarak her zaman en güncel halini koruyor.

Otonom Sürüş Yetenekleri ve Yoğun Trafik Pilotu

T10X, otonom sürüş yetenekleriyle de öne çıkıyor. Trafik işareti algılama sistemi, akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklerle donatılmış. Özellikle yoğun trafikte sürücülerin yükünü hafifletecek "Yoğun Trafik Pilotu" özelliği, bu modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri.

2024 TOGG T10X, hem teknolojisi hem de fiyatıyla Türkiye'nin otomobil piyasasında yeni bir dönem başlatıyor. Gerek sürücüler gerekse otomobil tutkunları için bu model, heyecan verici ve ulaşılabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.