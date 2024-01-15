Tokyo’da Hızlı Bir Koreli: Hyundai NPX1 Concept

Hyundai Motor Company, Tokyo Otomobil Fuarı 2024'te heyecan verici bir prototip N Performance modeli sergiliyor. Resmi modifiye parçalarıyla donatılmış konsept model, IONIQ 5 N baz alınarak hazırlanmış. NPX1 adı verilen bu özel konsept, yüksek kaliteli performans eklentileriyle mevcut gücünü ve görselliğini zirveye çıkarıyor.

Markanın yüksek güçlü araçlar hazırlan N departmanı, ilk kez 2019 yılında i30 N modeliyle işe başlamış ve sırasıyla Elantra N, Veloster N ve i20 N gibi içten yanmalı motorlu (ICE) araçlardan maksimum verim elde etmişti. Hyundai N departmanı şimdi de 0-100 km/s hızlanması sadece 3.4 saniye olan IONIQ 5 N ile projelerine devam ediyor. IONIQ 5 N, 650 beygir güç ve 740 Nm tork üretirken tamamen elektrikli aracın menzili ise 385 km.

Bu çalışmaların ilk meyvesi olan NPX1, vahşi görüntüsünü yüksek performanslı elektrikli motoruyla birleştiriyor. Karbon ön ızgara, geniş hava girişli ön tampon, marşpiyeler, arka tampon difüzörü, bagaj spoyleri ve hafifletilmiş hibrit karbon jantlar otomobilin en dikkat çekici gövde parçaları. Ayrıca, yüksek performanslı fren balataları ve daha alçak helezonlarla beraber maksimum yol tutuş ve güvenli duruş elde ediliyor. Konsept modelin iç mekanındaysa Alcantara kaplı yarış tipi koltuklar bulunuyor.

NPX1 konseptiyle sergilenen bu parçalar, 2024 yılında daha da geliştirilecek ve satışa sunulacak. Hyundai N departmanı, IONIQ 5 N'den başlayarak tüm N modelleri için “N Performance Parts” ürünleri otomobil severlerin beğenisine sunacak.