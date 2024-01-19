Togg'un Yenilikçi Satış Hamlesi: T10X Akıllı Cihazının Beklenen Sipariş Dönemi ve Teknolojik Özellikleri

Türkiye teknoloji dünyasında bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Yerli teknoloji markası Togg, kendi geliştirdiği ilk akıllı cihazı T10X'i kullanıcılarla buluşturuyor. Bu yenilikçi cihaz, 20 Ocak'ta başlayacak genel sipariş dönemiyle otomobil severlerin hayatına girmeye hazırlanıyor. Togg'un Trumore mobil uygulaması üzerinden verilecek olan siparişler, Türkiye’nin teknolojik alanda ilerlemesinde önemli bir adımı temsil ediyor.

T10X'in Özellikleri ve Sipariş Süreci

T10X, Türkiye’nin elektrikli ve akıllı cihazlar alanındaki ilk adımlarından biri. Togg, bu yıl herhangi bir çekiliş yapmadan, üretim planlamasına bağlı olarak sipariş sırası ve konfigürasyon özelliklerine göre teslimat yapacak. Togg'un mobil uygulaması Trumore aracılığıyla verilecek siparişler için, kullanıcıların App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden Trumore uygulamasını indirmesi ve bir kimlik oluşturması gerekiyor.

2024 Yılında Neler Bekleniyor?

2024 yılı için Togg, çekiliş yerine doğrudan sipariş sistemini benimsiyor. Bu, kullanıcılar için daha etkili ve şeffaf bir sürecin kapılarını açıyor. Ayrıca, Togg 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş almayı planlıyor. Cihazın güvenlik ve konfor özelliklerine yönelik yazılımlar sürekli güncellenerek, yüksek ikinci el değeri ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunuluyor.

V1 ve V2 Donanım Tipleri

T10X, iki farklı donanım tipiyle sunulacak: V1 ve V2. V1 donanım tipi, 18 inç jantlar, kablosuz şarj, anahtarsız giriş ve daha birçok modern özellikle geliyor. Kullanıcılar, uzun menzilli bir versiyonu tercih edebilirler. V2 donanım tipi ise, V1'in tüm özelliklerine ek olarak, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, çevre görüş park kamerası ve acil durumda devreye giren çocuk tespit sistemi gibi yenilikleri içeriyor.