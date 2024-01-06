Skoda O Modelini 2024 Ocak Ayına Özel Fiyatını Dibe Çekti! Skoda Ocak 2024 Fiyat Listesi

Skoda, Türkiye'deki otomobil pazarında Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri ile birçok SUV tutkunun dikkatini çekiyor. Bu markanın en uygun SUV seçeneği olarak öne çıkan Kamiq modeli, Fiat Egea versiyonlarından bile daha uygun fiyatlarla sunulmaktadır.

Skoda Kamiq ve Fiat Egea Karşılaştırması

Skoda Kamiq Fiyatları

Skoda, 2024'e hızlı bir başlangıç yaparak Türkiye'deki SUV tutkunlarını Kamiq modeli ile cezbetmeye devam ediyor. Güncel fiyat listesine göre, 2023 model yılı Elite 1.0 TSI 110 PS DSG versiyonu 1.349.900 TL'den satışa sunulmuştur.

Skoda Kamiq Fiyat Listesi:

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.349.900 TL Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.449.900 TL Premium 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.527.400 TL Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.627.400 TL

Bu fiyatlar, Kamiq'in uygunluğunu ve çeşitliliğini vurgular nitelikte.

Fiat Egea Lounge Fiyatları

Fiat, Egea modelleriyle uygun fiyatlı seçenekler sunarak Türkiye'deki otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ancak, Skoda Kamiq'in bazı versiyonlarının Fiat Egea'dan daha uygun fiyatlı olduğu görülüyor.

Fiat Egea Lounge Fiyat Listesi:

1.4 Fire 95 HP (Manuel): 954.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 944.900 TL) 1.3 M.Jet 95 HP (Manuel): 1.123.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.113.900 TL) 1.6 M.Jet 130 HP DCT (Otomatik): 1.321.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.270.900 TL) 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Otomatik): 1.392.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.382.900 TL)

Neden Skoda Kamiq Tercih Edilmeli?

Skoda Kamiq, fiyat avantajıyla öne çıkıyor ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, sunduğu çeşitli versiyonlarla her kullanıcı ihtiyacına hitap ediyor. Kamiq, Türkiye'deki otomobil tutkunları için ekonomik ve şık bir SUV seçeneği sunmaya devam ediyor.