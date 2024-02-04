Opel Türkiye'den Şubat Ayına Özel Avantajlı Kampanyalar: Binekten SUV'a Büyük Fırsatlar!

Opel Türkiye, otomobil severlere yönelik şubat ayına özel başlattığı kampanyalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Binek araçlardan SUV modellerine kadar geniş bir yelpazede sunulan avantajlı seçenekler, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

Opel, KOBİ'ler başta olmak üzere tüm müşteri segmentlerini düşünerek hazırladığı kampanyalarıyla sektördeki rekabetçi pozisyonunu güçlendiriyor. Özellikle hafif ticari araç segmentinde sunduğu özel tekliflerle dikkat çeken marka, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

Opel Corsa Elektrik ile Çevreci Sürüş Deneyimi

Yenilikçi yaklaşımını sürdüren Opel, Corsa'nın elektrikli modeli ile çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor. Şubat ayı boyunca 200 bin lira gibi cazip bir fiyatla ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunulan Opel Corsa Elektrik, sürdürülebilirlik ve ekonomiklik arayanların tercihi oluyor.

Astra ve Zafira Life'da Avantajlı Kredi İmkanları

Opel Astra, GS ve Ultimate donanımlarıyla 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunarak konfor ve performansı bir arada arayan sürücülere hitap ediyor. Aynı şekilde, aileler için ideal bir seçenek olan Zafira Life da benzer kredi avantajlarıyla Opel bayilerinde yerini alıyor.

SUV ve Hafif Ticari Modellerde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Opel'in SUV modeli Crossland, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla macera severlere hitap ederken; Combo Life ve Combo Cargo modelleri ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle hafif ticari araç ihtiyacı olanlara avantaj sağlıyor.

Elektrikli Araçlarda Online Rezervasyon Kolaylığı

2024 hedefleri doğrultusunda tüm modellerini elektrikli olarak sunmayı planlayan Opel, bu geçiş sürecinde müşterilere online rezervasyon kolaylığı sunuyor. Yüzde 100 elektrikli Opel Corsa ve Mokka modelleri, cazip kredi seçenekleri ile çevre dostu bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Opel, müşteri odaklı yaklaşımı ve avantajlı kampanyalarıyla otomobil sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Şubat ayına özel başlatılan bu kampanyalar, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor ve Opel'in sektördeki iddialı konumunu pekiştiriyor.