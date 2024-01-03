Kia Otomobil Fiyat Listesi ve İndirimli EV6 Modelleri

Kia otomobil üreticisi, Stonic, Sportage ve EV6 modelleriyle Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Güncel Kia fiyat listesine göz attığımızda, EV6 otomobil modelinin tüm versiyonlarında 250.000 TL'lik bir indirim olduğunu görüyoruz.

Kia Stonic, Sportage ve EV6 Fiyatları

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Yakıt Tipi: Benzin Donanım: Cool Fiyat: 1.100.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Yakıt Tipi: Benzin Donanım: Business Fiyat: 1.140.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Yakıt Tipi: Benzin Donanım: Elegance Fiyat: 1.180.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Yakıt Tipi: Benzin Donanım: Cool Fiyat: 1.160.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Yakıt Tipi: Benzin Donanım: Elegance Fiyat: 1.240.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Yakıt Tipi: Benzin Donanım: Prestige Fiyat: 1.290.000 TL







Kia EV6 Elektrikli Otomobil Fiyat Listesi ve İndirim

Kia EV6 elektrikli otomobil modeli, sıfır elektrikli araç almak isteyen birçok kişinin dikkatini çekiyor. 3 Ocak 2024 tarihli EV6 fiyat listesine göre, tüm versiyonlarda 250 bin TL indirim bulunmaktadır.

EV6 229 PS Otomatik Yakıt Tipi: Elektrikli Donanım: Prestige Long Range Fiyat: 3.130.000 TL Kampanyalı Fiyat: 2.880.000 TL

EV6 325 PS 4X4 Otomatik Yakıt Tipi: Elektrikli Donanım: GT-Line Long Range Fiyat: 3.500.000 TL Kampanyalı Fiyat: 3.250.000 TL

EV6 585 PS 4X4 Otomatik Yakıt Tipi: Elektrikli Donanım: GT Long Range Fiyat: 3.850.000 TL Kampanyalı Fiyat: 3.600.000 TL



Fiat Egea Sedan Easy Donanım Fiyat Listesi

Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok kişinin dikkatini Egea modelleri ile çekebiliyor. Özellikle uygun fiyatlı araçlarıyla bilinen Egea, Türkiye otomobil pazarında öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Bu nedenle, her ayın merakla beklenen Fiat Egea Sedan Easy donanım fiyat listesini inceleyelim.