Kia Otomobil Fiyat Listesi ve İndirimli EV6 Modelleri
Kia otomobil üreticisi, Stonic, Sportage ve EV6 modelleriyle Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Güncel Kia fiyat listesine göz attığımızda, EV6 otomobil modelinin tüm versiyonlarında 250.000 TL'lik bir indirim olduğunu görüyoruz.
Kia Stonic, Sportage ve EV6 Fiyatları
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
- Yakıt Tipi: Benzin
- Donanım: Cool
- Fiyat: 1.100.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
- Yakıt Tipi: Benzin
- Donanım: Business
- Fiyat: 1.140.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
- Yakıt Tipi: Benzin
- Donanım: Elegance
- Fiyat: 1.180.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)
- Yakıt Tipi: Benzin
- Donanım: Cool
- Fiyat: 1.160.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)
- Yakıt Tipi: Benzin
- Donanım: Elegance
- Fiyat: 1.240.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
- Yakıt Tipi: Benzin
- Donanım: Prestige
- Fiyat: 1.290.000 TL
Kia EV6 Elektrikli Otomobil Fiyat Listesi ve İndirim
Kia EV6 elektrikli otomobil modeli, sıfır elektrikli araç almak isteyen birçok kişinin dikkatini çekiyor. 3 Ocak 2024 tarihli EV6 fiyat listesine göre, tüm versiyonlarda 250 bin TL indirim bulunmaktadır.
EV6 229 PS Otomatik
- Yakıt Tipi: Elektrikli
- Donanım: Prestige Long Range
- Fiyat: 3.130.000 TL
- Kampanyalı Fiyat: 2.880.000 TL
EV6 325 PS 4X4 Otomatik
- Yakıt Tipi: Elektrikli
- Donanım: GT-Line Long Range
- Fiyat: 3.500.000 TL
- Kampanyalı Fiyat: 3.250.000 TL
EV6 585 PS 4X4 Otomatik
- Yakıt Tipi: Elektrikli
- Donanım: GT Long Range
- Fiyat: 3.850.000 TL
- Kampanyalı Fiyat: 3.600.000 TL
Fiat Egea Sedan Easy Donanım Fiyat Listesi
Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok kişinin dikkatini Egea modelleri ile çekebiliyor. Özellikle uygun fiyatlı araçlarıyla bilinen Egea, Türkiye otomobil pazarında öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Bu nedenle, her ayın merakla beklenen Fiat Egea Sedan Easy donanım fiyat listesini inceleyelim.
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP
- Donanım: Easy
- Şanzıman Tipi: Manuel
- Yakıt Tipi: Benzinli
- Fiyat: 832.900 TL
- Kampanyalı Fiyat: 794.900 TL
Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP
- Donanım: Easy
- Şanzıman Tipi: Manuel
- Yakıt Tipi: Dizel
- Fiyat: 1.015.900 TL
- Kampanyalı Fiyat: 973.900 TL
Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT
- Donanım: Easy
- Şanzıman Tipi: Otomatik
- Yakıt Tipi: Dizel
- Fiyat: 1.158.900 TL
- Kampanyalı Fiyat: 1.110.900 TL
Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
- Donanım: Easy
- Şanzıman Tipi: Otomatik
- Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
- Fiyat: 1.252.900 TL
- Kampanyalı Fiyat: 1.242.900 TL