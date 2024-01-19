Citroen'in Çığır Açan Hibrit Modeli: C5 Aircross Hybrid 136 Artık Türkiye'de

Citroen, otomobil sektöründeki yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor ve son teknoloji ürünü olan C5 Aircross Hybrid 136 modelini Türk yollarıyla buluşturuyor. Bu öncü model, elektrikli mobilite alanındaki devrimin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Citroen C5 Aircross Hybrid 136: Yenilikçi Hibrit Güç

Citroen'in bu son harikası, 136 HP (100 kW) PureTech benzinli motor ve 21 kW elektrik motoru kombinasyonuna sahip yenilikçi bir hibrit teknoloji ile donatılmıştır. Bu, aracın hem yüksek performans hem de düşük emisyon sunmasını sağlıyor. Araç, ayrıca yeni nesil ë-DCS6 elektrikli çift kavramalı şanzıman ve bazı sürüş koşullarında kendiliğinden şarj olabilen 48V'lik bir bataryaya sahiptir.

Yüksek Konfor ve Çevreci Özellikler

C5 Aircross Hybrid 136, sadece performansıyla değil, aynı zamanda konfor ve çevrecilik açısından da üst düzey bir deneyim sunuyor. Araç, yakıt tüketimini ve emisyonları minimize ederken, iç mekandaki konforu ve sürüş keyfini maksimuma çıkarıyor. Türkiye'deki lansmanında, özel "ë-Series" donanım versiyonuyla sunulan araç, 1 milyon 860 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarına sunuluyor.

"ë-Series" Versiyonunun Özel Özellikleri

Bu özel seride, "ë-Series" logosu, şık siyah tavan ve alaşımlı jantlar standart olarak yer alıyor. İç mekan tasarımında ise, yüzde 68 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş, yeni nesil Alcantara koltuklar kullanılarak ferah bir atmosfer yaratılıyor. Bagaj kapağı ve iç mekandaki "ë" logoları, bu seriyi diğer Citroen modellerinden ayıran özel detaylardır.

Çevreci ve Verimli Bir Gelecek İçin Citroen C5 Aircross Hybrid 136

Citroen C5 Aircross Hybrid 136, otomobil sektöründe çevrecilik ve verimlilik anlamında yeni bir sayfa açıyor. Bu model, gerek performansı gerekse çevre dostu özellikleriyle, sürücülerin beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Türkiye'deki otomobil severler için sunulan bu özel model, hem teknolojik yenilikleri hem de sürdürülebilirlik anlayışını bir araya getiriyor.