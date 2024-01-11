Citroen'den 48 Ay Vadeli 150.000 TL Faizsiz Kredi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

2024 yılında devlet destekli faizsiz kredi müjdesi geldi ve bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için son başvuru tarihi 31 Ocak olarak belirlendi. Faizsiz kredi desteği almak isteyenler, 150.000 TL'ye kadar olan kredileri için başvurularını son tarihi kaçırmadan gerçekleştirebilirler. Devlet destekli faizsiz taşıt kredisi kampanyasında uygulanan 15 ay vadeli seçenek de dikkat çekiyor. İşte faizsiz devlet destekli kredi kampanyası ile ilgili önemli detaylar...

Faizsiz Kredi Başvuru Şartları ve Detayları

Milyonlarca kişinin beklediği devlet destekli faizsiz kredi müjdesi sonunda geldi. 31 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunanlara devlet destekli faizsiz taşıt kredisi verilecek. Sıfır faizli taşıt kredisi kampanyası kapsamında uygulanan 15 ay vade süresi, araç sahibi olmak isteyenlere önemli bir avantaj sunuyor. Kredi desteğine ihtiyaç duyanlar, kampanyaya hemen katılarak 0 faizli 150.000 TL krediye 15 ay vadeli olarak sahip olabilirler. Faizsiz kredi başvuru şartları ve detayları haberimizde...

Citroen'den Özel Faizsiz Kredi Fırsatı

Ocak ayında sıfır araç almak isteyenler, Citroen'in özel faizsiz kredi fırsatını yakından takip ediyorlar. Aralık ayında yaptığı indirimlerle dikkat çeken Citroen, Ocak ayına özel müşterilerine faizsiz kredi desteği sunuyor. Citroen'in faizsiz kredi kampanyası, 150.000 TL sıfır faizli krediyi Citroen Ami modeli alacaklar için geçerli kılıyor.

Citroen Ami modelini satın almak isteyenler, 15 ay vadeli 150.000 TL %0 faiz kampanyasına katılabilecekler. Faizsiz kredi desteği, 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Tüm Citroen bayilerinden bu tarihe kadar başvuruda bulunarak 150.000 TL faizsiz kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

Düşük Faizli Taşıt Kredisi Fırsatları

Citroen, faizsiz kredi desteğinin yanı sıra düşük faizli taşıt kredisi fırsatları da sunuyor. İşte modellere göre kredi üst limitleri ve faiz oranları.

Citroën C3 modelinde 150.000 TL için 12 ay %1,99 faiz

Citroën C3 Aircross modelinde 200.000 TL için 12 ay %1,99 faiz

Citroën C4 modelinde 200.000 TL için 12 ay %1,99 faiz

Citroën Elektrikli ë-C4 modelinde 200.000 TL için 12 ay %1,99 (Tüzel müşterilere özel 400.000 TL için %1,99 faiz)

Citroën C4 X modelinde 250.000 TL için 12 ay %1,99 faiz

Citroën Elektrikli ë-C4 X modelinde 250.000 TL için 12 ay %1,99 (Tüzel müşterilere özel 400.000 TL için %1,99 faiz)

Citroën C5 Aircross modelinde Shine Bold ve E-Series donanımları için 300.000 TL için 12 ay %1,99 faiz

Berlingo Kombi modelinde 200.000 TL için 12 ay %1,99 faiz

Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde 150.000 TL için 12 ay %1,99 faiz

Citroen'in düşük faizli ve faizsiz kredi kampanyalarının tamamı 31 Ocak'ta sona erecek. Bu tarihe kadar sıfır araç sahibi olmak isteyenler, başvurularını yaparak avantajlı kredi fırsatlarından yararlanabilirler.