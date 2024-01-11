CES 2024'te Togg'un Yeni Elektrikli Otomobili T10F: Türkiye ve Dünyada Büyük İlgi

CES 2024, Togg'un ikinci akıllı cihazı T10F'nin tanıtımıyla teknoloji dünyasında yeni bir heyecan yarattı. Bu yılki etkinlikte, Togg'un sunduğu yenilikler ve T10F modeli, uluslararası katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Togg T10F: Elektrikli Geleceğe Türk İmzası

Togg, CES 2022'de Konsept Akıllı Cihaz ile ilk kez dikkatleri üzerine çekti ve ardından CES 2023'te Beyond X deneyimiyle adından söz ettirdi. Bu gelişmelerin zirvesi olarak, CES 2024'te T10F modeliyle global bir çıkış yaptı. T10F, 2024'ün mart veya nisan aylarında önce Türkiye'de, sonra Avrupa'da satışa sunulacak.

Teknoloji ve Elektrikli Araç Uzmanlarının Gözünden T10F

Teknoloji ve elektrikli araç alanında etkili içerik üreticileri, Togg standını ziyaret ederek T10F hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alman influencer Jessica Thön, Togg'un yeni modelini ilgi çekici bulduğunu ve Türk markasının başarısını takdir ettiğini ifade etti. ABD'li içerik üreticisi Kimberly Javaheri ise T10F modelinin tasarımını ve menzilini övgüyle anlattı.

Azerbaycan Pazarına Açılma Potansiyeli

Azerbaycan'dan Technote şirketinin içerik üreticisi Farid Pardashunas, Togg'un özellikle Azerbaycan'da çok sayıda hayranı olduğunu belirtti. Pardashunas, Azerbaycan'da T10F modelinin satışa sunulmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Togg T10F: Teknik Özellikler ve Yenilikçi Tasarım

Togg T10F, elektrikli araçlar konusunda çığır açan teknolojiler ve yenilikçi tasarım anlayışıyla öne çıkıyor. Bu modelin, geniş menzili, güçlü bataryası ve aerodinamik tasarımı, hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görmesini sağlıyor.

Togg ve Elektrikli Araç Sektöründeki Yeri

Togg, elektrikli araç sektöründe Türkiye'nin yükselen yıldızı olarak dikkat çekiyor. CES 2024'te sergilediği T10F modeliyle, Togg kendi sınırlarını aşarak global bir oyuncu haline gelmeyi başardı. Bu gelişme, hem markanın hem de Türkiye'nin teknoloji alanındaki prestijini artırıyor.

Sonuç: Togg T10F'nin Geleceği

Togg T10F, elektrikli araç piyasasında yeni bir soluk getiriyor. Togg'un bu yeni modeli, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda büyük bir potansiyele sahip. T10F'nin başarısı, Türkiye'nin elektrikli araç sektöründeki konumunu güçlendiriyor ve dünya çapında rekabet edebilir bir marka olma yolunda ilerliyor. CES 2024'te sergilenen bu model, Togg'un inovasyon ve teknolojideki liderliğini pekiştiriyor.

T10F, Togg'un ikinci modeli olması açısından önemli

Elektrikli araçlar alanında içerik üreten Youtube kanalı E for Electric'in kurucusu Alex Guberman da T10F'in Togg'un ikinci modeli olması açısından önem taşıdığını söyledi.

Togg için konunun bir üründen bir şirkete doğru gittiğini ve artık büyüyeceğini ifade eden Guberman, bu süreçte teknik özelliklerden ziyade şirketin bir üretim programına sahip olmasının en heyecan verici şey olduğunu vurguladı.

Küçük bir şirket olduğu için Togg'un şu anda yenilik yapma lüksüne sahip olduğunu belirten Guberman, büyük şirketlerin yenilik yapma lüksünün olmadığını, çok fazla bürokrasilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Guberman, "Şu anda sektörü ileriye taşıyacak olan şey artık Tesla veya Mercedes değil, büyük şirketlerin artık yapamadığı tüm bu harika şeyleri gerçekten yapabilecek daha küçük şirketler olacak. Bu yüzden tüketicilerin kazanacağını düşünüyorum." diye konuştu.