BYD Türkiye'den Büyük Kampanya: BYD ATTO 3 İle Elektrikli Otomobil Sahibi Olmanın Avantajları!

2024 yılının ilk ayları, elektrikli otomobil dünyasında yeni bir heyecana sahne oluyor. Bu dinamizmin merkezinde ise dünyanın önde gelen elektrikli otomobil markalarından BYD yer alıyor. Markanın Türkiye pazarına sunduğu BYD ATTO 3 modeli, ileri teknolojisi ve avantajlı kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

BYD ATTO 3: Teknoloji ve Tasarrufun Buluşma Noktası

BYD Türkiye, 2023 yılı fiyatlarıyla sunduğu ATTO 3 modeliyle elektrikli araç piyasasında önemli bir yer ediniyor. Özellikle 31 Ocak’a kadar sürecek olan kampanya, araç alıcılarına kasko veya duvar tipi AC şarj ünitesi gibi cazip hediyeler sunuyor. Ayrıca, 50 bin TL’lik takas indirimi ile sunulan bu %100 elektrikli C-SUV, teknoloji ve uygun fiyatı bir arada sunuyor.

BYD Test Sürüşü Festivali ile Elektrikli Deneyimin Kapıları Açılıyor

BYD, 10-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan "BYD Test Sürüşü Festivali" ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu festival, BYD ATTO 3 modelinin dinamik sürüş özelliklerini ve yüksek performansını katılımcılara ilk elden deneyimleme fırsatı verecek.

Performans ve Konforun Uyumu: BYD ATTO 3

BYD ATTO 3, 15.6 inçlik dönebilir multimedya ekranı, spor vegan deri ön koltukları ve zengin standart donanımları ile öne çıkıyor. 420 kilometre menzili ve hızlı şarj özelliği ile bu model, segmentindeki rakiplerinden ayrılıyor. 60.4 kWsa batarya kapasitesi, 150 kW güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motoru ile 0-100 km/s hızlanmayı sadece 7.3 saniyede tamamlıyor.

BYD'den Özel Kampanyalar

BYD Türkiye, ATTO 3 modelini satın alan müşterilere özel olarak 1 yıllık kasko veya 11 kW duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediyor. Ayrıca, Ocak ayı kampanyası kapsamında araca özel aksesuar setleri de sunuluyor. Bu aksesuarlar arasında çeşitli şarj kabloları, enerji paylaşım özelliği için güç kablosu ve mevsimlik paspas setleri bulunuyor.

BYD ATTO 3, elektrikli otomobil piyasasında yeni bir soluk olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji, performans ve ekonomik avantajları bir araya getiren bu model, elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. BYD Türkiye'nin sunduğu bu cazip kampanyalar ve etkinlikler, elektrikli otomobil dünyasını daha da yakından tanımak isteyenler için ideal bir başlangıç noktası oluşturuyor.