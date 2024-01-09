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800 bin lira fiyatla SUV-- Chery 2024 güncel liste: Tiggo, Arizzo, Omoda...

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800 bin lira fiyatla SUV-- Chery 2024 güncel liste: Tiggo, Arizzo, Omoda...
Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, Türkiye pazarında etkileyici bir varlık göstermeye hazırlanıyor. Son girişimi ile dikkatleri üzerine çeken Chery, Türkiye'de önemli bir oyuncu olma hedefinde kararlı.

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, Türkiye pazarında etkileyici bir varlık göstermeye hazırlanıyor. Son girişimi ile dikkatleri üzerine çeken Chery, Türkiye'de önemli bir oyuncu olma hedefinde kararlı.

şte Chery güncel fiyat listesi 2024...

TIGGO8 PRO

Luxury: 1.490.000 TL

Excellent: 1.640.000 TL

TIGGO7 PRO

Comfort: 1.195.100 TL

Luxury: 1.350.000 TL

Excellent: 1.450.000 TL

OMODA5

Comfort: 1.180.000 TL

Luxury: 1.300.000 TL

Excellent: 1.400.000 TL

ARIZZO 6

Comfort: 999.900 TL

Luxury: 1.099.900 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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