800 bin lira fiyatla SUV-- Chery 2024 güncel liste: Tiggo, Arizzo, Omoda...

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, Türkiye pazarında etkileyici bir varlık göstermeye hazırlanıyor. Son girişimi ile dikkatleri üzerine çeken Chery, Türkiye'de önemli bir oyuncu olma hedefinde kararlı.