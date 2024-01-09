800 bin lira fiyatla SUV-- Chery 2024 güncel liste: Tiggo, Arizzo, Omoda...
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Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, Türkiye pazarında etkileyici bir varlık göstermeye hazırlanıyor. Son girişimi ile dikkatleri üzerine çeken Chery, Türkiye'de önemli bir oyuncu olma hedefinde kararlı.
Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, Türkiye pazarında etkileyici bir varlık göstermeye hazırlanıyor. Son girişimi ile dikkatleri üzerine çeken Chery, Türkiye'de önemli bir oyuncu olma hedefinde kararlı.
şte Chery güncel fiyat listesi 2024...
TIGGO8 PRO
Luxury: 1.490.000 TL
Excellent: 1.640.000 TL
TIGGO7 PRO
Comfort: 1.195.100 TL
Luxury: 1.350.000 TL
Excellent: 1.450.000 TL
OMODA5
Comfort: 1.180.000 TL
Luxury: 1.300.000 TL
Excellent: 1.400.000 TL
ARIZZO 6
Comfort: 999.900 TL
Luxury: 1.099.900 TL
Kaynak:
Otomotiv