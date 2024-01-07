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2023 Yılında Türkiye'de En Çok Satış Yapan Otomotiv Markaları Belli Oldu

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2023 Yılında Türkiye'de En Çok Satış Yapan Otomotiv Markaları Belli Oldu
2023 yılı, Türkiye otomotiv sektörü için dikkat çekici bir yıl oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) raporuna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yıl %57,4 oranında büyüme gösterdi. Bu büyüme, sektörün 1 milyon satış rakamını ilk kez aşmasını sağladı ve toplamda 1 milyon 232 bin 635 araç satıldı.

2023 yılı, Türkiye otomotiv sektörü için dikkat çekici bir yıl oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) raporuna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yıl %57,4 oranında büyüme gösterdi. Bu büyüme, sektörün 1 milyon satış rakamını ilk kez aşmasını sağladı ve toplamda 1 milyon 232 bin 635 araç satıldı.

Otomobil Satışlarında Büyük Artış

2023 yılında, önceki yıllara kıyasla otomobil satışlarında büyük bir artış yaşandı. Ocak-Aralık döneminde, otomobil satışları %63,2 oranında artarak 967 bin 341 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise %39,2 artış göstererek 265 bin 294 adet oldu.

En Çok Satış Yapan Markalar

Bu dönemde en çok satış yapan markalar arasında Fiat, 193 bin 622 adet ile ilk sırayı alırken, Renault 135 bin 645 adet ile ikinci, Ford ise 102 bin 380 adet ile üçüncü sırada yer aldı. Volkswagen ve Peugeot sırasıyla 88 bin 776 ve 78 bin 632 satışla dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

Lüks Otomobil Pazarındaki Durum

Lüks otomobil segmentinde ise Porsche, Maserati, Lexus gibi markalar öne çıktı. Porsche 1158, Maserati 533, Lexus 507 satış gerçekleştirdi. Bu segmentteki diğer markalar arasında Jaguar, Bentley, Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini de yer aldı.

Çin Markalarının Yükselişi

Özellikle Çin markalarının Türkiye pazarına olan ilgisi dikkat çekiciydi. BYD gibi dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinin pazarda yer almasıyla Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi. Chery, MG, Skywell gibi markalar Türkiye pazarında önemli satış rakamlarına ulaştı.

Hafif Ticari Araç Segmentinde Öne Çıkanlar

Hafif ticari araç segmentinde Ford, 71 bin 444 adetle zirvede yer alırken, Fiat ve Peugeot sırasıyla 68 bin 274 ve 20 bin 83 adetle takip etti. Renault ve Volkswagen ise bu segmentte dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

Bu veriler, Türkiye otomotiv pazarının 2023 yılında nasıl bir büyüme ve değişim gösterdiğini gözler önüne seriyor. Özellikle elektrikli ve lüks araç segmentlerindeki artış, sektörün geleceği açısından önemli ipuçları veriyor.

2023 yılında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2023
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO02.0972.09700002.0972.097
ASTON MARTIN0232300002323
AUDI022.87822.878000022.87822.878
BENTLEY0363600003636
BMW023.80123.801000023.80123.801
BYD08398390000839839
CHERY040.59040.590000040.59040.590
CITROEN045.39545.395017.75817.758063.15363.153
CUPRA010.16510.165000010.16510.165
DACIA041.33941.339000041.33941.339
DFSK06605501111
DS03.5113.51100003.5113.511
FERRARI0252500002525
FIAT124.1431.205125.34852.38615.88868.274176.52917.093193.622
FORD1.33929.59730.93669.1762.26871.44470.51531.865102.380
HONDA021.32221.322000021.32221.322
HONQI0191900001919
HYUNDAI39.76813.08852.85605.8825.88239.76818.97058.738
ISUZU0007051.6452.3507051.6452.350
IVECO00002.9272.92702.9272.927
JAGUAR01211210000121121
JEEP03.6223.62200003.6223.622
KARSAN00027802782780278
KIA020.62920.62902.7102.710023.33923.339
LAMBORGHINI0222200002222
LAND ROVER02.4512.451064564503.0963.096
LEAPMOTOR03553550000355355
LEXUS05075070000507507
MASERATI05335330000533533
MAXUS00001121120112112
MAZDA02032030000203203
MERCEDES-BENZ024.64624.64609.2949.294033.94033.940
MG014.45814.458000014.45814.458
MINI02.6332.63300002.6332.633
MITSUBISHI020820801631630371371
NISSAN021.27821.278000021.27821.278
OPEL061.05761.057012.80812.808073.86573.865
PEUGEOT058.54958.549020.08320.083078.63278.632
PORSCHE01.1581.15800001.1581.158
RENAULT93.46824.023117.491018.15418.15493.46842.177135.645
SEAT010.92910.929000010.92910.929
SERES02892890000289289
SKODA035.04135.041000035.04135.041
SKYWELL02.5412.54100002.5412.541
SMART000000000
SSANGYONG01.1491.14901.0681.06802.2172.217
SUBARU09669660000966966
SUZUKI05.3785.37800005.3785.378
TESLA012.15012.150000012.15012.150
TOGG19.583019.58300019.583019.583
TOYOTA33.05112.41845.469013.65613.65633.05126.07459.125
VOLKSWAGEN071.09371.093017.68317.683088.77688.776
VOLVO011.64611.646000011.64611.646
TOPLAM:311.352655.989967.341122.545142.749265.294433.897798.7381.232.635

Kaynak:Haber Kaynağı

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