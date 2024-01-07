2023 Yılında Türkiye'de En Çok Satış Yapan Otomotiv Markaları Belli Oldu

2023 yılı, Türkiye otomotiv sektörü için dikkat çekici bir yıl oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) raporuna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yıl %57,4 oranında büyüme gösterdi. Bu büyüme, sektörün 1 milyon satış rakamını ilk kez aşmasını sağladı ve toplamda 1 milyon 232 bin 635 araç satıldı.

Otomobil Satışlarında Büyük Artış

2023 yılında, önceki yıllara kıyasla otomobil satışlarında büyük bir artış yaşandı. Ocak-Aralık döneminde, otomobil satışları %63,2 oranında artarak 967 bin 341 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise %39,2 artış göstererek 265 bin 294 adet oldu.

En Çok Satış Yapan Markalar

Bu dönemde en çok satış yapan markalar arasında Fiat, 193 bin 622 adet ile ilk sırayı alırken, Renault 135 bin 645 adet ile ikinci, Ford ise 102 bin 380 adet ile üçüncü sırada yer aldı. Volkswagen ve Peugeot sırasıyla 88 bin 776 ve 78 bin 632 satışla dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

Lüks Otomobil Pazarındaki Durum

Lüks otomobil segmentinde ise Porsche, Maserati, Lexus gibi markalar öne çıktı. Porsche 1158, Maserati 533, Lexus 507 satış gerçekleştirdi. Bu segmentteki diğer markalar arasında Jaguar, Bentley, Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini de yer aldı.

Çin Markalarının Yükselişi

Özellikle Çin markalarının Türkiye pazarına olan ilgisi dikkat çekiciydi. BYD gibi dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinin pazarda yer almasıyla Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi. Chery, MG, Skywell gibi markalar Türkiye pazarında önemli satış rakamlarına ulaştı.

Hafif Ticari Araç Segmentinde Öne Çıkanlar

Hafif ticari araç segmentinde Ford, 71 bin 444 adetle zirvede yer alırken, Fiat ve Peugeot sırasıyla 68 bin 274 ve 20 bin 83 adetle takip etti. Renault ve Volkswagen ise bu segmentte dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

Bu veriler, Türkiye otomotiv pazarının 2023 yılında nasıl bir büyüme ve değişim gösterdiğini gözler önüne seriyor. Özellikle elektrikli ve lüks araç segmentlerindeki artış, sektörün geleceği açısından önemli ipuçları veriyor.

2023 yılında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti: