Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 95.’sine imza atılan Oscar Ödülleri, 12 Mart gecesi Hollywood’daki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel’ın yaptığı törende, 2022 yılında gösterime giren ve 23 kategoride adaylıkları açıklanan en iyi filmler ödüllendirildi.

Dünyanın en sevilen hikayelerine ev sahipliği yapan The Walt Disney Company, bünyesindeki ABC Entertainment, Disney+, Disney Television Studios’, 20th Television Animation, ABC Signature, Freeform, FX, FX Productions, Hulu, Lucasfilm Ltd., Marvel Studios, National Geographic Content, National Geographic Documentary Films, Searchlight Television ve Walt Disney Studios dahil olmak üzere iddialı stüdyolarından aday yapımlarla bu yılki Oscar heyecanına dahil oldu.

THE BANSHEES OF INISHERIN VE DAHA FAZLASI DISNEY+’TA

Her yıl sinemaseverlerin heyecanla beklediği Oscar Ödülleri’nde The Walt Disney Company yapımı “Avatar: Suyun Yolu” En İyi Görsel Efekt, “Black Panther: Yaşasın Wakanda” ise En İyi Kostüm Tasarımı Oscar®️’larına layık görüldü. Bu ödüllü iki yapım yakında Disney+ ekranlarında olacak. Pek çok otorite tarafından bu yılın favori yapımı olarak gösterilen ve Collin Farrell’ın başrolde olduğu “The Banshees of Inisherin” de çok yakında Disney+’taki yerini alacak. Akademi Ödülleri’nin güçlü adayları arasında yer alan diğer Disney yapımlarından Kırmızı, Le Pupille, Tehlikeli Ateş ve Empire of Light ise şimdi Disney+’ta izleyicileriyle buluşuyor.

