TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından; “’Onlar; asıl unutursan ölür!’ TRT ortak yapımı ‘Nefes: Yer Eksi İki’ filmimiz 17 Şubat’ta sinemalarda!” ifadeleriyle sosyal medya paylaşımı ile duyurusu yapılan TRT Ortak Yapımı filmin yeni teaser fragmanı kısa sürede büyük ses getirdi.
Yapımını Orgino Media Production’ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği; başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın aldığı filme ait yeni görüntüler heyecan yarattı.
1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir sınır karakolunda geçen olaylar çerçevesinde kesişen farklı karakterin hayat hikayesini anlatan ‘Nefes – Yer Eksi İki’ filminin yönetmen koltuğunda ise Ozan Uzunoğlu oturuyor.
2023 yılının en çok konuşulacak filmi olmaya aday TRT Ortak Yapımı ‘Nefes: Yer Eksi İki’, 17 Şubat’ta sinemalarda.
YENİGÜN HABER MERKEZİ
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