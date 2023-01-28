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2023 yılının en çok konuşulacak filmi olmaya aday TRT Ortak Yapımı ‘Nefes: Yer Eksi İki’, 17 Şubat’ta sinemalarda.

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir sınır karakolunda geçen olaylar çerçevesinde kesişen farklı karakterin hayat hikayesini anlatan ‘Nefes – Yer Eksi İki’ filminin yönetmen koltuğunda ise Ozan Uzunoğlu oturuyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından; “’Onlar; asıl unutursan ölür!’ TRT ortak yapımı ‘Nefes: Yer Eksi İki’ filmimiz 17 Şubat’ta sinemalarda!” ifadeleriyle sosyal medya paylaşımı ile duyurusu yapılan TRT Ortak Yapımı filmin yeni teaser fragman ı kısa sürede büyük ses getirdi.