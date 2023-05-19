Motor yağı kaçağı, birkaç farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte yaygın olarak görülen motor yağı kaçağı nedenlerinden bazıları:

Yıpranmış contalar:

Motorun farklı bileşenleri arasında conta kullanılır ve zamanla bu contalar aşınabilir, sertleşebilir veya çatlaklar oluşabilir. Bu da yağ kaçağına neden olabilir.

Kırık veya çatlak yağ pimi:

Yağ pimi, yağın motorun içinde dolaşmasını sağlayan bir valftir. Kırık veya çatlak bir yağ pimi, yağın motorun dışına sızmasına neden olabilir.

Sızdıran yağ filtresi:

Yağ filtresi, motor yağının temizlenmesinde önemli bir rol oynar. Eğer yağ filtresi düzgün bir şekilde takılmamışsa veya hasar görmüşse, yağ filtresinden sızıntı olabilir.

Gövde çatlakları veya hasarlı conta yüzeyleri:

Motor gövdesinde çatlaklar veya conta yüzeylerinde hasar varsa, yağın bu bölgelerden sızmasına izin verilebilir.

Aşınmış piston halkaları:

Piston halkaları, pistonun silindir içinde hareket etmesini sağlar ve yağın yanma odasına sızmasını önler. Aşınmış piston halkaları, yağın yanma odasına sızmasına ve dolayısıyla yağ kaçağına yol açabilir.

Aşırı yağ seviyesi:

Motorun yağ seviyesi çok yüksekse, basınç artabilir ve yağın contalardan sızmasına neden olabilir.

Motor yağı kaçağı, düzenli olarak motor yağı seviyesini kontrol etmek ve gerekli bakımları yaptırmak gibi önlemlerle azaltılabilir. Eğer motor yağı kaçağı tespit ederseniz, bir otomobil servisine başvurmanız ve sorunun doğru bir şekilde tespit edilip giderilmesi için yardım almınız önemlidir.

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