Mayans MC 5. Sezon oyuncuları ve karakterleri listesi ile karşınızdayız. Mayans M.C. 24 Mayıs Salı günü final sezonu ile ekranla geldi. 5. sezonu ile final yapan olan dizinin son sezonunda kimler rol alıyor? Acaba Mayans M.C. Final Sezonu oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? 5. sezonda Mayans MC oyuncuları arasına kimler katıldı? Merakla beklenilen Mayans MC 5. Sezon oyuncu kadrosu karşınızda:

Mayans MC 5. Sezon Oyuncuları ve Karakterleri

Hulu ve Disney'de yayınlanan Mayans M.C.'nin 5. Sezonu, EZ'nin Sons of Anarchy'ye karşı bir savaşta Santo Padre M.C.'ye liderlik etme yükselişinin ardından EZ ve Angel arasındaki ilişkiyi keşfedecek. Kaliforniya bölgesini savunmaya devam ederken kulüp içinde hayatlar talep ediliyor ve bu da kardeşler arasında gerginliğe neden oluyor. Bu Mayans M.C.'nin son sezonu ve iki bölümlük bir prömiyerle başlayarak 10 bölümden oluşayor.

Mayans M.C. 5. Sezon Oyuncuları kimler?

5. sezonda oyuncu kadrosunda kimler var, yakından bakalım. Mayans MC başrol oyuncuları listemiz şöyle:

JD Pardo / Ezekiel Reyes

Clayton Cardenas / Angel Reyes

Edward James Olmos / Felipe Reyes

JR Bourne / Isaac Packer

Danny Pino / Miguel Galindo

Carla Baratta / Luisa Espina

Başrol oyuncularımıza kısaca göz atalım:

JD Pardo: Ezekiel Reyes

Los Angeles'ta doğan Pardo, son olarak The Terminal List'te Tony Layun olarak yer aldı. 2021'de Mayans M.C.'deki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu (TV, Drama) dalında Imagen Ödülü kazandı. Pitbull Sally'yi canlandıran "inanılmaz" başrol oyuncusu Prenses hakkında konuşan Pardo, "O, dünyadaki en sevdiğim aşk ilgim" dedi.

Clayton Cardenas: Angel Reyes

Cardenas, oyunculuk dışında The Was, Secret Love, In Varrio We Trust ve Out the Box gibi projelerde yapımcı olarak çalıştı. Oyunculuk çalışmaları hakkında konuşan Cardenas, Collider'a şunları söyledi: "Beni sevmeni, benden nefret etmeni, benimle yatmanı, üstüme tükürmeni, annenle tanışmamı istemeni ve beni öldürmeni istemeni sağlayabilirsem, öyle hissediyorum ki... işimi yapıyorum

Edward James Olmos: Filipe Reyes

Olmos, yönetmenliğiyle de tanınan Tony, Emmy ve Oscar adayı bir oyuncu. Kendisine DGA adaylığı kazandıran 2007 HBO filmi Walkout'un yanı sıra Battlestar Galactica, American Me ve The Devil Has a Name'i yönetti. Aktör ayrıca Elena of Avalor, Coco ve Americano gibi filmlerdeki seslendirme çalışmasıyla da tanınabilir.

JR Bourne: Isaac

Bourne, 8 Nisan 1970'te Toronto, Ontario, Kanada'da doğdu. Profesyonel olarak "JR" olarak bilinmesine rağmen, gerçek adı David J. R. Bourne'dur. Aktörün ünlü bir erkek kardeşi Kim Bourne MacGregor var. Bourne ayrıca Milkshake (2019), Miracle Desert (2019), Hospitality (2018) ve The Many Faces of Alice'de (2016) rol aldı.

Danny Pino: Miguel Galindo

Pino iki Imagen Ödülü kazandı: biri Cold Case'deki rolüyle 2010'da En İyi TV Erkek Oyuncu dalında ve biri de Law & Order: Special Victims Unit'teki rolüyle 2015'te TV'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında. Dördüncü sezonda karakterinin dönüşümünden bahseden Pino, Collider'a "sabah uyandı ve kendisine baktı ve birkaç ay boyunca uzatmak zorunda kaldığım sakalıyla ve saçımla kendini tanımadığını söyledi. dışarı attığım."

Carla Baratta: Luisa "Adelita" Espina

Baratta, New York Film Academy ve Los Angeles'taki New Collective'de eğitim görmüş Venezuelalı bir aktris ve modeldir. Mayans M.C.'deki rolü hakkında konuşan oyuncu şunları söyledi: "Şovda çok fazla erkek karakter varmış gibi hissediyorum, bu yüzden Adelita'nın tek kadın karakterden biri olması ve her zaman o güçlü figür, bazen hepsinden daha güçlü olması. adamlar en güzel şey.