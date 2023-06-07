Maske: Nezaketle Tebessüm Fragmanı Yayınlandı, Sinemalar 9 Haziran'da Aydınlanacak": Emrah Ertaş'ın kaleminden çıkan ve Berker Berki'nin yönettiği Maske: Nezaketle Tebessüm filminden ilk fragman yayınlandı. Peki, filmde bizi neler bekliyor? Hangi hikayeler anlatılacak ve bu hikayeler bizi nasıl etkileyecek? 9 Haziran 2023'te sinema salonlarında gösterime girecek olan film, izleyicinin merakla beklediği bir yapımdır. Filmden yayınlanan ilk fragman ve detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

Maske: Nezaketle Tebessüm - Filmin Konusu Nedir?

Maske: Nezaketle Tebessüm, Emrah Ertaş'ın yazıp Berker Berki'nin yönettiği bir drama filmi. Film, gençlik yıllarında travma yaşayan ve bunları atlatmakta güçlük çeken Barış adlı bir karakterin hikayesini konu alıyor. Yaşadığı sıkıntıları aşabilmek için kendine 'kandırma' yöntemleri bulan Barış'ın bu süreçteki deneyimleri, izleyicinin empati kurabileceği birçok duygusal an yaşatacak gibi görünüyor. Filmin oyuncu kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanli, Ulvi Alacakaptan gibi isimler yer alıyor.

Maske: Nezaketle Tebessüm - Fragmanın Detayları Neler?

Film hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen sinemaseverler için Maske: Nezaketle Tebessüm'ün ilk fragmanı yayınlandı. Fragman, filmin genel havasını ve karakterlerin yaşadığı duygusal durumları başarılı bir şekilde aktarıyor. Filmin merakla beklenen vizyon tarihi 9 Haziran 2023 olarak belirlendi. Satre Film'in yapımcılığını üstlendiği bu etkileyici drama, izleyicilerin yaşam hikayeleri ve karakter gelişimleri üzerine yoğunlaşan bir film arayışında olanlar için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor. Fragmanı ve filmin diğer detaylarını öğrenmek için, sizleri filmin resmi web sitesine ve sosyal medya hesaplarına yönlendiriyoruz.