Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan’ın başlamasına yakın ilçedeki 83 cami, 23 Kur’an kursu, cezaevi, üniversiteler ve yurtlardaki mescitler, cemevi ve kilisede temizlik çalışmalarını tamamladı. Fındıklı’dan başlayarak İdealtepe’ye kadar turnike halinde mescitleri temizleyen 8 kişilik “İbadethane Temizlik Ekibi”, ibadethanelerin yıkama, süpürme, cam silme, toz alma gibi işlemlerini gerçekleştirdi. Halıları da dezenfekte edilmiş malzemeyle yıkayan ekipler Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ramazan orucunun ilk gününde camilere akın eden vatandaşlar, temizlik çalışmasını gerçekleştiren belediye ekipleri ve Başkan Kılıç’a teşekkür etti.