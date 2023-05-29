T.C.
KORGAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/1 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|700.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet TİCARİ TAKSİ HATTI Ordu Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Çalışma ruhsatına göre durak adı Korgan Tepealan Taksi Durağı geçmektedir. 52 T 2512 plakaya ait
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:41
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|435.000,00
|1
|Taşıt
|52t2512 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , SD Tipli , K9KC612D374680 Motor No'lu , UU15SDCLC56353066 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 66HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Sarı , Araç ticari taksi olarak kullanılmakta olup orjinal rengi mavi, sarı renk kaplama takabasında yer yer kabarmalar bulunmakta, arga bagaj kapağı hasar görmüş yapılmış 102.012 km dedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 13:38
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 13:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:38
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:38
10/04/2023 (İİK m.114/4)