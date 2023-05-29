T.C.

KORGAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/1 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 700.000,00 1 Taşınır 1 Adet TİCARİ TAKSİ HATTI Ordu Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Çalışma ruhsatına göre durak adı Korgan Tepealan Taksi Durağı geçmektedir. 52 T 2512 plakaya ait

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:41

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 435.000,00 1 Taşıt 52t2512 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , SD Tipli , K9KC612D374680 Motor No'lu , UU15SDCLC56353066 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 66HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Sarı , Araç ticari taksi olarak kullanılmakta olup orjinal rengi mavi, sarı renk kaplama takabasında yer yer kabarmalar bulunmakta, arga bagaj kapağı hasar görmüş yapılmış 102.012 km dedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:38

10/04/2023 (İİK m.114/4)