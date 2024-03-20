  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gülben Ergen: Sürprizlerim Var

Gülben Ergen: Sürprizlerim Var

Yayınlanma:
Gülben Ergen: Sürprizlerim Var
Gülben Ergen, “Bayram konserlerinden önce stüdyodan çıkamıyorum. Sevenlerimin, bayramı yeni şarkımla karşılamalarını istiyorum. Şimdi de alışveriş yapıp yine stüdyoya gideceğim” dedi.

Geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülenen Gülben Ergen, alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Kendisini görüntüleyen muhabirlere el sallayarak selam veren ünlü şarkıcı, “Bayram konserlerinden önce stüdyodan çıkamıyorum. Sevenlerimin, bayramı yeni şarkımla karşılamalarını istiyorum. Şimdi de alışveriş yapıp yine stüdyoya gideceğim” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Hafsanur Sancaktutan'dan, 20 Mart’taki doğum günü için anlamlı paylaşım
Hafsanur Sancaktutan'dan, 20 Mart’taki doğum günü için anlamlı paylaşım
Pelin Karahan: Demet Evgar beni büyülüyor
Pelin Karahan: Demet Evgar beni büyülüyor
Hazal Kaya'nın Alışveriş Günü
Hazal Kaya'nın Alışveriş Günü
Pınar Deniz’in, güzelliği göz kamaştırdı
Pınar Deniz’in, güzelliği göz kamaştırdı
Kalben'e Yoğun İlgi
Kalben'e Yoğun İlgi
Simge Ünal: Özgürlüğüme Düşkünüm
Simge Ünal: Özgürlüğüme Düşkünüm
Meryem Uzerli'ye Yoğun İlgi
Meryem Uzerli'ye Yoğun İlgi