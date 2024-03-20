Gülben Ergen: Sürprizlerim Var

Geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülenen Gülben Ergen, alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Kendisini görüntüleyen muhabirlere el sallayarak selam veren ünlü şarkıcı, “Bayram konserlerinden önce stüdyodan çıkamıyorum. Sevenlerimin, bayramı yeni şarkımla karşılamalarını istiyorum. Şimdi de alışveriş yapıp yine stüdyoya gideceğim” dedi.