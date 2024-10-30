Emrah Avrupa'yı Fethediyor

Özel uçakla dünya turnesi yapması ve turne standartları ile çok konuşulan Emrah, ilk konserinde çocuklarına anı olması için onlarla birlikte bir şarkıda birlikte sahne almıştı…

Her fırsatta yine çocuklarıyla zaman geçirmek için özel uçağı ile çocuklarının yanına giden Emrah, Londra, Belçika, Frankfurt, Stockholm konserleri ile Avrupa’yı fethetmeye devam ederken, şimdi de Amsterdam, Dubai, Amerika Los Angeles, Amerika Texas Houston, Canada Toronto, Canada Vancouver, yeni yılın ilk aylarında da Azerbaycan ve İran konserinde de müzikseverlerle buluştuktan sonra dünya turnesini tamamlayacak.