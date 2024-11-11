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Fahriye Evcen: Dolandırılmadık

Eşi Burak Özçivit’in dolandırıldığı yönünde çıkan haberlerini soran muhabirlere , ünlü oyuncu “Böyle bir şey yok. Burak da gerekli açıklamayı yaptı zaten” dedi.

Yenigun Yenigun
Yayınlama Tarihi: 11.11.2024 09:29
Son Güncelleme: 11.11.2024 09:29
Fahriye Evcen

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe gelen Fahriye Evcen, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

Eşi Burak Özçivit’in dolandırıldığı yönünde çıkan haberlerini soran muhabirlere ise, ünlü oyuncu “Böyle bir şey yok. Burak da gerekli açıklamayı yaptı zaten” diyerek mağazaların yolunu tutup alışverişe kaldığı yerden devam etti.

 

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