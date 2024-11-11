Fahriye Evcen: Dolandırılmadık
Eşi Burak Özçivit’in dolandırıldığı yönünde çıkan haberlerini soran muhabirlere , ünlü oyuncu “Böyle bir şey yok. Burak da gerekli açıklamayı yaptı zaten” dedi.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe gelen Fahriye Evcen, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.
Eşi Burak Özçivit’in dolandırıldığı yönünde çıkan haberlerini soran muhabirlere ise, ünlü oyuncu “Böyle bir şey yok. Burak da gerekli açıklamayı yaptı zaten” diyerek mağazaların yolunu tutup alışverişe kaldığı yerden devam etti.