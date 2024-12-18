MAGİC CHRİSTMAS MARKET 6.YILINDA ÜNLÜLER YENİ YIL RUHU İLE BULUŞTU
Türkiye'nin en önemli fuar şirketlerinden World Academy katkılarıyla gerçekleşen ve Ayşe Sağıroğlu, Demet Işıl İlhan'ın host ettiği Magic Christmas Market önceki gün Four Seasons Bosphorus Hotel'de gerçekleşti.
Exclusive markaların bir araya geldiği organizasyona 8 binde fazla katılımcı gelirken Kansersiz Yaşam Derneği'de organizasyonda yer aldı.
Farkındalık yaratmak Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'da Kansersiz Yaşam Derneği'nin standın da maça çayı yapıp dağıttı. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı bu güzel organizasyona iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri de katılım sağladı.
Sabah saat 12.00’da başlayan etkinlik saat 22.00’a kadar sürdü.