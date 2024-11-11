Saba Tümer'den Aşk Sorularına Cevap Yok!
Ünlü sunucu Saba Tümer, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Yenigun
Yayınlama Tarihi: 11.11.2024 09:26
— Son Güncelleme: 11.11.2024 09:26
Ünlü sunucu Saba Tümer, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Uzun zamandır alışveriş yapmaya vakit ayıramadığını dile getiren Saba Tümer, kış sezunu için alışveriş yapacağını dile getirdi.
Aşk hayatıyla alakalı soruları ise yanıtsız bırakan Saba Tümer, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.