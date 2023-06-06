Kumköy Kilyos kamp alanı fiyatları ve iletişim bilgileri çok merak ediliyor. Kilyos kamp yapılacak yerler nereler? Kilyos kamping alanları kaç tane? Kumköy kamp alanı arayanlar için Kilyos'ta ücretsiz kamp alanı var mı? Kilyos Kumköy kamp alanı nasıl gidilir? Kumköy Kilyos kamp alanı fiyatları ne kadar kaç tl? Acaba Kumköy Kilyos kamp alanı iletişim numarası ne? Kilyos Kamping yerleri listesi

Kumköy Kilyos kamp alanı

İstanbul'da en yakın plajlar arasında Kilyos plajları çok popüler. Avrupa Yakası'nda yer alan Kilyos'ta deniz ve plaj tatili yapmak isteyenler, kamp için de burayı tercih ediyorlar. Deniz kenarında kamp alanı arıyorsanız, Kilyos kamp yerleri güzel bir seçim olacaktır. Kilyos'a gelmişken Kilyos Kalesi'ni de gezebilirsiniz. Cenevizliler döneminden kalan kalenin bir yanında deniz, diğer tarafında ise orman bulunur.

550 yıllık Tarihi Çınar Ağacı da görülmesi gerekenler arasında. Kumköy kamp alanı arayanlar için Kumköy Kilyos kamp alanı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ücretsiz kamp yerlerinden olan Kumköy'deki kamp alanı nerede, Kumköy'e nasıl gidilir, kamp fiyatlar ve iletişim bilgileri bu yazımızda:

Kumköy Kilyos kamp alanı nerede?

İstanbul'a yakın kamp yerleri arasında yer alan Kilyos kamp alanı, Sarıyer Kumköy'de yer alıyor. İstanbul'un Karadeniz sahilinde bulunan Kumköy, Sarıyer ilçesine bağlıdır. Kilyos'un ne kadar uzakta olduğu da çok merak ediliyor.

Sarıyer - Kilyos arası kaç km: 11 km

Sarıyer - Taksim arası kaç km: 32 km

Sarıyer - İstanbul Havalimanı arası kaç km: 50 km

Sarıyer - Maslak arası kaç km: 20 km

Kumköy Kilyos kamp alanı fiyatları

Peki çadır kampı fiyatları ne kadar? Kumköy Kilyos kamp alanı ücretli mi ücretsiz mi diye merak ediliyor. Kamp alanında ücretli ve ücretsiz kamp yerleri mevcuttur. Ücretli kamp yerlerinde elektrik, wc, duş, yeme-içme yerleri gibi imkanlar varken, ücretsiz kısımda doğal bir çarıd kampı deneyimleyebilirsiniz. Kilyos'ta kamp alanında elektrik, lavabo, tuvalet, duş, şemsiye ve şezlong var mı? Ücretsiz kısımda yok ama ücretli plajlar ve kampinglerde bu imkanları kullanabilirsiniz.

Doğada Yaşam Okulu içerisinde kamp alanı, karavan kampı , plaj ve survivor parkuru bulunmaktadır. Fiyatlar: Çadır Kiralama 50. Mangal 10. Ateş Kovası 20. Zipline 40 TL.

İstanbul Sarıyer’de yer alan Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Kamp Alanı ücretsiz olarak çadır ve karavan kampı yapabileceğiniz, denize sıfır kamp yeridir. Burası tabiat parkı olduğu için giriş ücretlidir: Marmaracık Koyu Kamp Alanı fiyatlar: Şahıs 4 TL, öğrenci 2 TL, bisiklet 4 TL, motosiklet 8 TL, otomobil 12 TL, minibüs 35 TL, midibüs 60 TL, otobüs 110 TL.

Giritli Çiftliği Kamp Alanı da Rumeli Feneri civarındaki kamp alanlarından birisi. Giritli Çiftliği kamp alanında bulunan firmalardan ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ya da kamp alanına gelmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı sağlayabilirsiniz. Kamp alanında tuvalet, çeşme, elektrik, restoran, köy kahvaltısı, tekne gezileri, kamp alanları, piknik alanları, çocuk oyun alanları gibi olanaklar bulunmaktadır.

Kumköy Kilyos kamp alanı iletişim bilgileri

Kilyos Doğada Yaşam Okulu: 05323858248

Giritli Çiftliği Kamp Alanı: 0537 248 33 73