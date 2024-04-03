Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, 19-25 Nisan Tarihlerinde Gerçekleşecek

İBB Kültür tarafından 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, dünya çocuklarını İstanbul’da buluşturacak. Festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna’nın yanı sıra kardeş Filistin halkı ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden çocuk halk dansları toplulukları katılacak. Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Türkiye’den de Ağrı, Gaziantep, Hatay, Malatya, Trabzon’dan halk dansları toplulukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak. Ev sahibi kent İstanbul adına ise İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar ve İstanbul’u temsil eden ekipler Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılacak.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Çubuklu Silolar, Çatalca, Sancaktepe Yaşam Vadisi, Turşucuzade Konağı, Tuzla, Üsküdar Sahil Meydanı ve Beyoğlu olmak üzere şehrin 12 ayrı noktasında gerçekleşecek.

16 ülkeden çocukları İstanbul’da buluşturacak Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali ile ülkemizde 1979’dan bu yana düzenlenen ancak son yıllarda kamuoyu ilgisinin uzağında kalan uluslararası çocuk şenliği konsepti, İstanbul ölçeğinde ve kültür sanat odağında yeniden can bulacak. İstanbul’un dünya genelinde geleceğin kuşaklarına tanıtılmasını ve festival kapsamında ağırlanan çocukların birer İstanbul, Türkiye ve barış elçisi olmasını amaçlayan festival ile aynı zamanda hem İstanbul’un yeni bir uluslararası festival kazanması hem de Türk ve dünya çocuklarının sanat yoluyla bir arada yaşama kültürüne katkı sunulması hedefleniyor.