Mayıs ayında vizyona giren en büyük filmlerden biri olmasa da en büyük filmlerden biri, yeni canlı aksiyon The Little Mermaid. Orijinal animasyon versiyonunu seven herkese nostalji getirmekle kalmıyor, aynı zamanda inanılmaz derecede popüler bir karaktere ve hikayeye çok ihtiyaç duyulan bir temsil getiriyor.

Son otuz yıldır bir kayanın altında yaşıyorsanız (evet, animasyon versiyonu o kadar eski), hikaye karaya seyahat etmeyi, bacakları olan ve normalinin dışında bir macera yaşamayı özleyen bir deniz kızı olan Ariel'i anlatıyor. Günden güne. Bir prensi boğulmaktan kurtardığında karaya çıkma konusunda daha da kararlı hale gelir.

Deniz cadısı Ursula dileğini yerine getirdiğinde şansını elde eder. Ama bir bedeli var. Sesinden vazgeçmeli. Prens Eric'i bulmaya ve "insanların olduğu yerde" yaşamaya kararlı olan Ariel, şansını dener. Ursula'nın elinde, erkeğini yeni ayaklarının altından çalmaya çalışmak da dahil olmak üzere bazı şeytani numaralar olduğunu bilmiyor!

Yeni filmde Ariel rolünde Halle Bailey, Ursula rolünde Melissa McCarthy, Prens Eric rolünde Jonah Hauer-King, Kral Triton rolünde Javier Bardem, Flounder'ı seslendiren Jacob Tremblay, Sebastian'ı seslendiren Daveed Diggs ve Simone Ashley rol alıyor. Indira.

Küçük Deniz Kızı Netflix'e mi geliyor?

Ne yazık ki Küçük Deniz Kızı Netflix'e gelmeyecek. 26 Mayıs 2023 Cuma günü vizyona girecek ve ardından Disney+'ta olacak. Bir Disney filmi olarak bu gerçekten şaşırtıcı değil. Disney'in kendi yayın hizmeti olduğu için, filmlerinin Netflix'te gösterilme şansı çok az. Ancak Disney+'a gelmeden önce onu görmenin tek yolu sinemalarda olacak.

Küçük Deniz Kızı'nı izlemek için tiyatroya mı gideceksiniz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin!