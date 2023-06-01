“Yılın beş ayında yatırımcılarına %64,5’lik bir kazanç sağlayan Bitcoin, hafta başı yakaladığı çıkışın ardından düşerek yeni günde 26.800$ seviyesinde fiyatlanıyor. Ethereum da 1.850$ seviyesinden alıcı buluyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, kripto para piyasasını değerlendirdi.

Bir süredir piyasaların seyrini belirleyen ABD borç tavanı meselesinde ABD Temsilciler Meclisi’ndeki yoğun pazarlıkların ardından borç limitini yükseltme yasa tasarısı oylandı. Yasa tasarısı senatodan onay aldığı durumda Başkan Biden’ın imzasıyla tasarının kanun haline gelmesi bekleniyor. Kripto para piyasasında, yasa tasarısı ilk anda olumlu algılandı ve piyasa yükselişe geçti; ancak yasanın ardından gelebilecek faiz artışlarının devam etme olasılığı ile kar satışlarıyla birlikte düşüşler sürüyor.

Borç tavan tartışmalarıyla birlikte ABD’de 13-14 Haziran’da yapılacak FOMC toplantısından sonra faiz kararı beklentileri de kripto para piyasasının etkileyebilir. Çoğunluk faiz kararının sabit kalması beklese de 25 baz puanlık faiz artışı da hala %35 oranında yüksek bir beklentiyle devam ediyor.

Asya’da yaşanan gelişmeler de gündem olmaya devam ediyor. Bugün itibari ile Hong Kong’da yürürlüğe giren düzenlemeyle, bireysel tüketiciler resmi olarak kripto para alım-satım faaliyetlerine başlayabilecekler. Bununla birlikte Hong Kong merkezli yatırım şirketi First Digital, ABD dolarına sabitli First Digital USD (FDUSD) stablecoinini duyurdu. Stablecoin duyurusunda Binance CEO’su CZ’nin desteği dikkat çekiyor. Ayrıca Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri kripto para düzenlemeleriyle ilgili iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Hong Kong’un attığı bu adımların pozitif etkilerini ilerleyen günlerde piyasada etkilerini göreceğiz.

Gün itibariyle kripto piyasasının güncel verileri incelendiğinde; toplam piyasa değeri 1,09 trilyon dolar seviyelerinde. Altcoinler üzerindeki baskı devam ederken son 24 saatte pozitif arasında ayrışan RAY, TRU ve KEY çift haneli kazançlarla günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Son dönemde düşen kanal içerisinde hareketini sürdüren Bitcoin, hafta sonu ABD’de borç tavanı krizinin nihai çözüme kavuşmasının ardından yaşadığı %5’lik yükselişi geri alarak tekrardan 26.800$ düzeyinde bulunan yatay desteğine çekildi. Daha önce güçlü şekilde destek görevi gören bu bölge hala Bitcoin’i tutmaya ve bu bölgeden tepki alımları gelmeye devam ediyor.

Tüm dünyada son dönemde büyüme beklentilerinin düşmesi, CDS’lerin yükselmesi ve yüksek kredi maliyetleri piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Resesyon fiyatlamasını yavaş yavaş fiyatlarına dahil eden piyasaların risksiz yatırım araçlarına geçiş yapmaya başladıkları görülüyor. Bu aşamada olumlu haberlere ve gelişmelere ihtiyaç duyan Bitcoin’in bu bölgeden destek görmesi halinde ilk hedef seviye tekrar 27.470$ ve 28.000$ bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 26.700$ desteğinin kaybedilmesi halinde ise 26.000$ ve 25.250$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

LITECOIN TEKNİK ANALİZ

Kripto para piyasası son dönemde dalgalı bir seyir içerisinde iken bir yıldır yükselen kanal oluşturan ve bu kanal içerisinde hareketini sürdüren Litecoin, kripto para piyasasının son günlerde geri çekilmesinden etkilenmedi ve pozitif ayrışmasını sürdürdü. 100$ denemesini daha önce gerçekleştiren ancak üstünde kalıcılık sağlayamayan Litecoin, son günlerde tekrardan 100$’a doğru hareketlendi. Şu sıralar fibonacci 0,786’ya denk gelen 92$ seviyelerinde yer alan Litecoin, bu bölgeyi geçtiği takdirde 100$ sınırına ulaşabilir. Aştığı taktirde ise sonraki hedef seviye 106$ olarak karşımıza çıkabilir. Aksi takdirde ise kanalın alt bandı olan 85$ seviyesi destek konumunda işlev görüyor.