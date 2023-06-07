Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında sessiz sedasız bir şekilde yurt dışında evlenmişlerdi. Geçtiğimiz yıl ise oğulları Kurt Efe dünyaya gelmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, "Aile" dizisinin sezon finaliyle birlikte bir tatil planlamışlardı.

Minik Kurt Efe'nin sarı saçları babasına benzetildi

Tatil için Barcelona'yı tercih eden çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından eşiyle romantik bir pozlarını paylaştı. Ancak oğullarının yüzünü göstermekten çekinen Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'yle bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Anne ve oğlunun samimi pozu kısa sürede dikkat çekti ve sosyal medyada hızla yayıldı. Minik Kurt Efe'nin sarı saçları ise babası Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliği gözlerden kaçmadı.