Yazarlar ve Şairler Antolojiye buluşuyor!

Rüyada hayvan görmek ne anlama gelir?Rüyada aslan görmek, cesaret ve güçle nasıl bağlantılıdır?

Bakan Varank'ın 'kurtlar sofrası' paylaşımına çok sert yanıt: Allah çakallar sofrasında...

Rüyada ev görmek ne anlama gelir?Rüyada ev görmek, kişinin iç dünyası ve duygusal yaşamıyla nasıl ilişkilidir?

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Kısmetse Olur 91.Bölüm Fragmanı sayfamızda yayınlanmıştır. Youtube Platformunda sevilerek izlenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü 27 Mart Pazartesi günü saat 18.30 itibariyle sizlerle.