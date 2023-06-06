Fox Tv ekranlarında yayınlanacak Kısmet dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisi nerede çekiliyor? Hangi şehirde çekildi? Kısmet dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

Kısmet Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kısmet dizisi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ve Beyoğlu'nun Galata ve Fatih'in Balat semtlerinde çekiliyor.

Kısmet Dizisi'nin Yapımcısı, Yönetmeni Ve Senaristi Kim?

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu dizinin senaryosunu Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp yazıyor.

Kısmet Dizisi'nin Oyuncuları Kimlerden Oluşuyor?

Cem Gelinoğlu ve Özge Azacar'ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Lale Mansur, Cenan Adıgüzel, Arif Pişkin, Kerem Kupacı ve Serdar Orçin yer alıyor.