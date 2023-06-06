Fox Tv ekranlarında yayınlanacak Kısmet dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisinin konusu ne? Dizide hangi oyuncular rol alıyor? Kısmet dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

Kısmet Dizisinin Konusu

Dizi, mahallenin gözbebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzel komşusu Melike'nin (Özge Azacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini anlatıyor.

Kısmet Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Yer Alan İsimler

-Cem Gelinoğlu

-Özge Azacar

-Lale Mansur

-Cenan Adıgüzel

-Arif Pişkin

-Kerem Kupacı

-Serdar Orçin