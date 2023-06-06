Fox Tv ekranlarında yayınlanacak Kısmet dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisinin konusu ne? Dizide hangi oyuncular rol alıyor? Kısmet dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

Kısmet Dizisinin Konusu

Dizi, mahallenin gözbebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzel komşusu Melike'nin (Özge Azacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini anlatıyor.

Kısmet Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Yer Alan İsimler

-Cem Gelinoğlu 

-Özge Azacar

Fox TV yeni dizisi Kısmet ne zaman yayınlanacak? Kısmet fragmanı izle Fox TV yeni dizisi Kısmet ne zaman yayınlanacak? Kısmet fragmanı izle

-Lale Mansur

-Cenan Adıgüzel

-Arif Pişkin

-Kerem Kupacı

-Serdar Orçin 

Kaynak: MEHMET AYCAN