ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? 4 Haziran Pazar günü Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var Mı?

Pazar akşamları ATV ekranlarında, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyici ile buluşan yarışma programı Kim Milyoner Olmak bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Kaç Soru Soruluyor Ve Ödül Ne?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtladığınız taktirde kazanacağınız ödül ise tam 1 Milyon TL.

Sorular Ve Ödül Miktarları

Yarışmada, 1. soru 1000 TL, 2. soru 2000 TL, 3. soru 3000 TL, 4. soru 5000 TL, 5. soru 7.500 TL, 6. soru 10.000 TL, 7. soru 30.000 TL, 8. soru 50.000 TL, 9.soru 100.000 TL, 10. soru 200.000 TL, 11. soru 400.000 TL. ve son soru olan 12. soru ise 1.000.000 TL değerindedir.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Joker Hakları Var mı?

Yarışmada; seyirciye sorma joker hakkı, telefon joker hakkı, yarı yarıya jokeri,çift cevap joker hakkı gibi joker hakları vardır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ