"Kendi Düşen Ağlamaz" dizisinin konusu aşk, dram ve aile ilişkileri üzerine odaklanmaktadır. Dizi, bir ailenin içinde yaşadığı zorluklar ve birbirlerine olan bağlılıkları etrafında gelişen hikayeyi anlatmaktadır. Karakterlerin hayatlarındaki çeşitli olaylar, sırlar ve mücadeleler dizinin temelini oluşturmaktadır.

Kendi Düşen Ağlamaz Dizinin Konusu

Alize'nin hayatına doğduğu ilk gün annesini kaybetmesiyle başlayan zorlu macerası, babasının yıllarca şımartarak büyütmesiyle devam eder. Alize, babasının yeniden evlenme kararı aldığını öğrendiğinde içten içe çılgına döner ve intikam almak için bir plan yapar. Ancak planı beklediği gibi gitmez.

Alize, babasının evlenmesini engellemek amacıyla karşı çıkacağı biriyle sahte bir evlilik yapmayı planlar. Bu sayede babasının kararını değiştireceğini düşünür. Ancak Alize, gerçek aşkın ve bağlılığın kendini beklenmedik bir şekilde ortaya çıkaracağını fark etmez.

Alize, planını uygulamak için sahte bir evlilik yapmaya karar verir ve biriyle anlaşır. Ancak bu kişi aslında Alize'nin beklemediği kadar dürüst, cesur ve anlayışlı bir karaktere sahiptir. Alize'nin önceden düşünmediği duyguları harekete geçiren bu kişi, ona hayatın farklı yönlerini gösterir.

Zamanla Alize, sahte evlilik planının aslında gerçek bir aşka dönüştüğünü keşfeder. Kendini önceden bencillikle tanımlayan genç kız, yaşadığı duygusal dönüşümle daha anlayışlı, sevgi dolu ve fedakar biri haline gelir.

Alize'nin planları ve beklentileri tamamen değişirken, babasının evlilik kararını engellemek yerine, ailesinin mutluluğunu önemsemeye başlar. İntikam amacıyla başladığı macera, Alize'nin kendi içindeki güzelliği, sevgiyi ve anlayışı keşfetmesine vesile olur.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekiliyor?

İstanbul'da çekimleri gerçekleşen Kendi Düşen Ağlamaz adlı dizi, NGM yapımı olarak TRT 1 ekranlarında yakında yayınlanacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi