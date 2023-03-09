Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kartallı kadınlar bir araya gelerek depremden etkilenen vatandaşlar için örgü örüp, dikiş dikti.

‘Bu zorlu günlerde yürekleri ısıtmak için birlikte üretiyoruz’ diyerek depremzede kadınlar için battaniye, bere, atkı vb. ürünler örmek ve dikmek için buluşan Kartallı kadınlar yürekleri ısıttı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlar, hem dayanışmanın gücünü gösterdi, hem de bu özel günün anlamını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, Kartallı kadınların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Tuncay Toptaş, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu, İmam Aydın, Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Meclis Üyesi Aysel Yücel, birim müdürleri, Kartallı muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir barkovizyon gösterisiyle başlayan etkinlik, kadın hakları mücadelesinin tarihi ve emekçi kadınların taleplerinin anlatıldığı gösterimle devam etti. Etkinlikte, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ile Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı İmam Aydın konuşmasında deprem tehlikesine ve alınması gereken önlemlere dikkat çekerek hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi. Konuşmasının devamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara yönelik haklar konusunda yaptığı atılımları anlatan Aydın, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

Ardından Kartallı kadınlar örgü örmek için hazırlanan alana geçerek dikiş makineleri ve örgü malzemeleriyle depremzedeler için çalışmaya başladı. Depremden etkilenerek Kartal’da misafir olan vatandaşlar için yapılan çalışmada battaniye, bere, atkı vb. ürünler üretildi. Yoğun bir dayanışmanın gösterildiği etkinlik üç gün boyunca devam edecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi