Kartal Belediyesi bültenine göre, Kartal Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimi için ilçe genelindeki parklarda hummalı bir çalışma başlattı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında parkların bakım-onarım ve temizlik çalışmaları hız kazandı.

Yaz mevsiminin yaklaşması ve güneşli havaların gelmesiyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında parklardaki kurumuş ve uzamış otlar biçilirken, parkların genel temizliği de titizlikle yapılıyor. Yaz mevsimine girerken yangın tehlikesi oluşturan otların biçilmesi güvenlik açısından da büyük önem taşıyor.

Ayrıca genel temizlik, bakım ve onarım işlerinin de yürütüldüğü çalışmalar sonunda parkların daha güzel bir görünümle yaza hazırlanmaları amaçlanıyor. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ilçe genelinde devam edecek.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yaz aylarının yaklaşması ile beraber ot biçme ve temizlik çalışmalarımız hız kazandı. Ekiplerimiz sağlıklı, tertemiz ve yeşil bir Kartal için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.” açıklamasında bulundu.