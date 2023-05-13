Özel Oran Okulları’nın konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere engelli bireyler hakkında seminer verildi.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Birimi çalışanlarından ve aynı zamanda kendisi de görme engelli olan Özgür Uğur tarafından verilen seminerde önemli konulara değinildi.

Engelli vatandaşların, özellikle sosyal hayatlarında toplumun bilinçli olmayan fertleri tarafından maruz kaldıkları tutum ve davranışları kendi yaşamından örnekler vererek anlatan Uğur, insanların görme engelli bireyleri çoğu kez dilencilerle bir tutarak para vermeye varan davranışlar sergilediklerini belirtti.

Görme engelli bireylere yaklaşımlarının nasıl olması gerektiği hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. İnteraktif bir şekilde ilerleyen konferansta gençler de etkinliğe aktif bir katılım sağlayarak Özgür Uğur’un örnekleri üzerinden kafalarına takılan soruları kendisine yöneltti.

Seminerde ayrıca gönüllü bir öğrencinin gözleri bağlanarak görme engellilerin yaşadıkları üzerinden bir empati çalışması yapıldı.

Eğitmen Özgür Uğur’un sesli talimatlarını dinleyen öğrenci, beyaz bastonla yürümeyi deneyerek, yaşadığı deneyimi arkadaşlarıyla paylaştı.

Etkinliğin sonunda Özel Oran Okulları öğrencilerinden Bilge Şen, Meltem Palat ile Işıl Nur Aslan’ın yapmış olduğu ve görme engelliler için kabartma yazılar kullanılarak üretilen periyodik tablo tanıtıldı.

Eğitmen Özgür Uğur tarafından da incelenen tablo, büyük beğeni topladı.

Seminerin ardından okul yetkilileri tarafından Kartal Belediyesi ve eğitmen Özgür Uğur’a teşekkür edilerek sertifika takdim edildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ