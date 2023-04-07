Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılında belediye tarafından yapılan hizmetler ve çalışmalar bir sunum eşliğinde anlatıldı.

Barkovizyon eşliğinde yapılan raporun sunumunu yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, ilçe genelinde birçok önemli faaliyet ve projenin hayata geçirildiğini belirtti. Konuşmasına Kartal Belediyesi'nin vizyon ve misyonunu anlatarak başlayan Aksu, bütçe gelir ve giderleri ile ilgili bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu konuşmasında, “1 milyar 173 milyon Türk Lirası olarak belirlenen bütçenin 1 milyar 106 milyonu kullanıldı. Bütçe giderleri genel ekonomik durumdan dolayı katlanarak artarken, gelirlerde aynı durum yaşanmıyor.” dedi.

2022 Yılının Özeti Bir Sunum Eşliğinde Anlatıldı

Belediyenin 2022 yılında yaptığı çalışmaları sırayla anlatan Aksu, “20 mahallemizde 41 bin 873 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Esentepe Mahallesi’nde Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası’nı açtık. Yalı-Yunus-Topselvi Sosyal Hizmet Binası Projesi’nin yüzde yetmişten fazlası tamamlandı. Yeni veterinerlik binamızı hizmete sunduk. 16 bin 977 hayvanın muayene ve tedavisini gerçekleştirdik. Yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduk. Türkiye’de en çok kreşe sahip ilçe belediyesi olarak 900’e yakın çocuğumuza hizmet verdik. Yaşlı ve engellilere yönelik hizmet ve yardımlarda taleplerin tamamını karşıladık. Sosyal destek kapsamında ayni ve nakdi yardımlar yaptık. Gönül Çarşısı’nda ihtiyaç sahiplerine malzeme dağıttık. Evde bakım desteğimizi sürdürdük. Kültür ve sanat çalışmaları kapsamında 27 özel gün ve anma, 60 etkinlik ve konser, 161 tiyatro, 133 sanat atölyesi, sergiler ve yarışmalar düzenledik. TÜYAP’tan sonra İstanbul’da en çok ses getiren Kitap Fuarı’nı düzenledik. Bu fuara 90 yayınevi katıldı. Masal Müzesi’ni 34 bin 272 kişi ziyaret etti. Çeşitli spor etkinlikleri düzenledik. Ramazan’da 112 bin 300 iftar yemeği dağıtıldı. Kadın Danışma Merkezimiz 1276 kadına destek oldu. 1153 işyerinin denetimini gerçekleştirdik. Komşu İletişim Merkezi (KİMER) 171 bin 372 çağrı cevapladı. KİMER aracılığıyla komşularımızın taleplerine cevap verdik.” diyerek detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunun ardından lehte ve aleyhte söz alan meclis üyeleri, faaliyet raporu hakkında görüşlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Yüksel’den Teşekkür Konuşması

Raporun kabulünün ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kürsüye gelerek kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasında, “Kartal Belediye Meclisi örnek bir meclistir. Bu anlamda bütün meclis arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu raporun oluşmasında katkısı olan başkan yardımcısı, müdür ve çalışma arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum. Yapılan eleştirileri dikkate alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Faaliyet raporu görüşmelerinin ardından meclis üyeleri bir araya gelerek Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı’nda bulunan Jüpiter Kafe’deki iftara katıldı. Düzenlenen iftar yemeğinde dualar edilerek oruç açıldı.

YENGÜN HABER MERKEZİ