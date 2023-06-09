Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında 14-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Kadın Emeği Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Onlarca renkli etkinliğe sahne olacak festivale, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray da onur konuğu olarak katılarak Kartallı kadınların sorularını yanıtlayacak.

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Halk Eğitim Merkezi ile birlikte 5 gün sürecek önemli bir etkinlik düzenliyor.

‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında ‘Kadın Emeği’ adının verildiği ve onlarca sürpriz etkinliğin yer aldığı festival, 14-18 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul ve çevre illerden kadınları ağırlayacak.

Festival kapsamında her gün Kartal Meydanı’nda 11.00- 22.00 saatleri arasında halk eğitim kursu sergileri, kadın emeği pazarı ve Kartal’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının kermesinin yanı sıra çeşitli söyleşi, konser, müzik ve sahne performansları gibi daha birçok eğlenceli etkinlik gerçekleşecek.

Festivalin açılışı, 14 Haziran Çarşamba günü saat 14.30 ‘da Kartal ilçe protokolünün de katılımları ile yapılacak.

14 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşecek olan “Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor” söyleşisi ile de festivalin Onur Konuğu Türkan Şoray, Kartallı ve İstanbullu kadınlarla buluşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 gün boyunca dolu dolu bir program eşliğinde devam edecek olan festivale tüm Kartallı ve İstanbulluları davet etti.

Kadın Emeği Festivali’nin Programı

14 Haziran Çarşamba

14.30 Kurdele kesimi

14.40 Folklor gösterisi (Zeybek)

14.45 Açılış konuşmaları

16.00 Sokak müziği sanatçısı İbrahim Kara Konseri

17.00 “Ebeveyn ve Çocuk Arasında Doğru İletişim, Özel Çocuk Anne Sosyal İlişkiler” (Akademisyen Dr. Sevgi Düzgün)

18.00 Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor” söyleşisi

20.00 Hüseyin Alan konseri

15 Haziran Perşembe

15.00 Kadın Ruh Sağlığı Sohbetleri (Dr. Öğretim Görevlisi Nurgül Yavuzer, Dr. Öğretim Görevlisi Hakan Duman)

16.00 Kadınların İnsan Haklarındaki Kayıplar (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü)

18.00 Rengin Kadınlar Korosu

20.30 Halk Eğitim Merkezi Konseri

16 Haziran Cuma

15.00 Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz (Sosyal Hizmet Uzmanı Cemile Baklacı Avukat Sezen Ezer-Mor Dayanışma)

16.00 İBB Kadın Politikaları (Enif Yavuz Dipşar- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı)

17.00 Kadınlar ve Karar Mekanizmaları (Nuray Karaoğlu Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı)

18.00 Tanyeri Derneği Korosu Konseri

20.30 Halk Eğitim Merkezi Konseri

17 Haziran Cumartesi

12.00 Sanat Akademisi Resim Öğretmenleri Söyleşisi

14.30 Sanat Akademisi Korosu Konseri

15.00 Koro- Flüt- Keman Öğretmenleri Söyleşisi

15.30 Oda Müziği Konseri

17.00 Sokak Müziği Sanatçısı İbrahim Kara Konseri

18.00 8 Renk Sanat Atölyesi Perküsyon Ve Gitar Gösterisi

19.00 Hüseyin Akyol Konseri

20.30 Halk Eğitim Merkezi Konseri

18 Haziran Pazar

14.30 Cana Gürmen Yönetiminde Piyano Grup Konseri

15.30 Perküsyon Öğrencileri Konseri

16.00 Down Akademi Ritim Grubu Konseri

16.30 Cana Gürmen Sunumuyla Perküsyon Down Öğrencileri Söyleşisi

18.00 THM Uğur Mumcu Kursiyerleri Konseri

19.00 Taner Özsoy Babalar Günü Konseri

20.30 Halk Eğitim Merkezi Konseri