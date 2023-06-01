Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali, 2 Haziran Cuma günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başlıyor. Türkiye’nin en büyük çevre festivalinde bu yıl deprem ve iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerle mücadele konuşulacak.

Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük çevre festivali Kadıköy’de başlıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kadıköy Çevre Festivali, 2 Haziran Cuma günü başlayacak, 4 Haziran Pazar günü sona erecek. Bu yıl 6.’sı düzenlenen Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali’nde; atölyeler, paneller, söyleşiler, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik yer alacak. Sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, toplulukların, ilgili uzmanların, akademisyenlerin ve sanatçıların katılacağı festivalde hem çocuklar hem de yetişkinler için onlarca etkinlik düzenlenecek.

Festivalin Ana Teması: Kentsel Dirençlilik

Kadıköy Belediyesi, kentin geleceğine dair hazırladığı 2030 vizyon raporunda olduğu gibi festivalde de kentsel dirençlilik konusunu ön plana çıkaracak. Kadıköy’ün deprem ve iklim değişikliği kaynaklı her türlü afetlere yönelik korunması ile toplumun tüm bu afetlere hazırlıklı olması için alınan önlemlerin konuşulacağı festivalde birbirinden önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşiler, atölyeler, kısa filmler…

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı festivalin ikinci günü olan 3 Haziran Cumartesi saat 12.00’de gerçekleştirilecek törende Kadıköy Belediyesi Afet Gönüllüleri’ne sertifikalarını verecek ve festivale dair bir konuşma yapacak. Festivalin ikinci günü saat 14.00’te ise Prof. Dr. Naci Görür, Afet ve Kentsel Dirençlilik başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşacak. Görür’ün hemen ardından saat 15.45’te de İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut’un konuşmacı olarak katılacağı Kentlerin Yeniden İnşası ve Sürdürülebilir Bir Gelecek paneli gerçekleştirilecek.

Söyleşi Alanı’nda düzenlenecek oturumlarda ise son yıllarda doğa katliamları ile gündemde olan İkizdere Vadisi’nin dönüşümü de konuşulacak. Yeni İnsan Yayınevi’nin düzenlediği söyleşi 2 Haziran Cuma günü saat 16.00’da başlayacak. Kadıköylüler, 4 Haziran Pazar günü saat 14.00’te başlayacak “Ulaşım Aracını Söyle Sana Karbon Ayak İzini Söyleyeyim” adlı söyleşide de karbon ayak izlerine dair bilgiler edinebilecek.

Bu yıl festivalde Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi de kısa film gösterimleri gerçekleştirecek. Her yaştan Kadıköylüye açık olan kısa film gösterimleri; cuma, cumartesi ve pazar günü saat 13.00’te başlayacak. 3 Haziran Cumartesi saat 15.00’te ise Ozan Turgut’un Derin Uğultu filmi gösterilecek ve gösterimin ardından yönetmen Ozan Turgut ile Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Selahattin Sami Teymurtaş’ın konuşmacı olarak katılacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Deprem, sel ve yangın bölgelerinde arama kurtarma faaliyetleri yürüten Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı da (BAK Kadıköy) afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasına ilişkin bilgilendirme amaçlı 5-10 yaş grubu çocuklar ve aileleri için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Ağaç dağıtımı yapılacak

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise festival alanında ücretsiz ağaç dağıtımı yapacak. 2-3-4 Haziran’da festival alanında kayıt yaptıracak vatandaşlara, 5-9 Haziran tarihlerinde toplam 800 ağaç dağıtılacak. Her başvuru sahibi en fazla 3 ağaç alabilecek.

Festivalde Kadıköy Belediyesi birimleri ile birlikte Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy İklim Elçileri, ODTÜ Yeşil Kampüs Topluluğu, Marmara Üniversitesi Ekoloji ve Atölyeler Kulübü, Valideağ Gönüllüleri, change.org., ÇEKÜL Vakfı, Potlaç Kadın Kooperatifi, Doğal Yaşam Derneği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Yeniden Hatay Yeniden Hayat Kooperatifi’nin de aralarında bulunduğu toplam 65 kuruluş stant açacak.