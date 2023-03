Bağcılar

NO: 34760789



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1276., 1277., 1279., 1280., 1324. sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757644



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1966., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., 1974., 1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., YANYOL sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760811



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1265., 1266. sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34759840



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1498. sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 34761356



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, GEDİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 20/03/2023 00:00:00 - 20/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762356



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 20/03/2023 03:00:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762350



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARE, HASTANE, ORDU, TURGUTREİS 2, YALAZ 1 sk / SOĞANLI mah CUMHURİYET 1, KEMAL SUNAL, SEZER, TEZER, TUNA, ÇAVUŞPAŞA sk / ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, HASTANE sk bölgelerinde 20/03/2023 03:00:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762399



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, ELVAN sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762404



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ULUBATLI HASAN, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 20/03/2023 10:00:00 - 20/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 34760762



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 5., 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk bölgelerinde 20/03/2023 00:01:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760763



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, YENİÇERİ, ZORLU sk bölgelerinde 20/03/2023 00:01:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34758792



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BÜLBÜL, BİLİM, EGELİ, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜN IŞIĞI, KIVANÇ, KUTLU, LOZAN, MALAZGİRT, MEHTAP, MİMAR SİNAN, PLEVNE, İSTİKLAL, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah DESOVA, EMRE, EVREN, FİLİZ, MERİÇ, SULTAN sk bölgelerinde 20/03/2023 12:00:00 - 20/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34758789



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk / İSMET PAŞA mah ABDİ İPEKÇİ, KARADENİZ, TUNA, UZUN sk bölgelerinde 20/03/2023 12:00:00 - 20/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 34749869



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah DEDE, MAHİR, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 20/03/2023 10:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34761353



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1664., 1665. sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34761354



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1512., 1515., 1516., 1517., 1518., 1519., 1520., 1521., 1522., 1523., 1538., 1540., 1602., 1604., ERZURUM KONGRE sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1456. sk / ÖRNEK mah 1382., 1383., 1448., 1449., 1451., 1454., 1458., 1461., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 20/03/2023 12:00:00 - 20/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 34760766



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 20/03/2023 00:01:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760767



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 20/03/2023 00:01:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760764



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah SAHABELER sk bölgelerinde 20/03/2023 00:01:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34761507



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 20/03/2023 00:05:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757411



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 20/03/2023 09:30:00 - 20/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 34760901



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah HAYDAR İMARETİ, KARADENİZ, KIYAK, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KARADENİZ, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34759816



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah CAĞALOĞLU HAMAMI sk / HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, ERDOĞAN sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34759825



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760808



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah MEHMET MURAT, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34761508



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 762., 766., 767., 768., 769., 769/1., 770., 770/1., 771., 771/1., 772., 773., 774., 774/1., BARBAROS sk bölgelerinde 20/03/2023 00:05:00 - 20/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34762476



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 20/03/2023 09:30:00 - 20/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34762481



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS sk / MERKEZ mah AHLAT, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, DOLUNAY, FEZA, HAVUZLU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KUYULU, KÜÇÜKKÖY, SÜMBÜL, TİKVEŞLİ, YONCA, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 20/03/2023 09:30:00 - 20/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762482



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 51. sk bölgelerinde 20/03/2023 10:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 34762345



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KAYACIK, LİMON, MEŞE, SELVİ, SÖĞÜT, ZEKİ sk bölgelerinde 20/03/2023 00:00:00 - 20/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 34760633



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, KAĞITHANE, SARP, SELAM, SEVİLEN, SEĞMEN sk bölgelerinde 20/03/2023 09:30:00 - 20/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34759828



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah OSMANPAŞA, ZARİF, ÇINAR sk bölgelerinde 20/03/2023 10:00:00 - 20/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760787



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ECE sk / NURTEPE mah ALİBEY sk bölgelerinde 20/03/2023 10:00:00 - 20/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34760619



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 29 MAYIS, AYKIRI sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760622



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ESEN, ALAGEYİK sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34761330



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DEFİNE, FIRINCI, GÜZEL KÖŞKLER, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KORUCU, KUMSUYU ÖZGÜR, KÖYBAŞI, MERDAN, SALKIM KÜPE, SAİT HALİM PAŞA, SEMENDER, SERMET, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN, YENİKÖY YAĞHANESİ sk bölgelerinde 20/03/2023 02:00:00 - 20/03/2023 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762359



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BEYAZ, TATLI NAR, TAYFUN, TOPRAK, YABAN sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BEYAZ, DOĞAL sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760549



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah AZİZ EFENDİ, OCAK AĞASI, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, ÇINAR MEKTEBİ sk bölgelerinde 20/03/2023 09:30:00 - 20/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34761332



İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 20/03/2023 10:00:00 - 20/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760559



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KATAR sk bölgelerinde 20/03/2023 10:00:00 - 20/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762360



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, EMİRGAN 1., KOZLU sk bölgelerinde 20/03/2023 13:00:00 - 20/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 34759802



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 20/03/2023 09:00:00 - 20/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 34747808



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/03/2023 10:00:00 - 20/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

NO: 34762431



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN ÇIKMAZ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 20/03/2023 19:00:00 - 20/03/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.