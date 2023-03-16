Arnavutköy

NO: 34760704



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34759793



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ALEMDAĞ, BANU, BOLLUCA, MAVİGÖL, NAKIŞ, PAYE, SEHER YILDIZI, SILA, SÜMELA, TOPLUM, ZEYNEL, ZİYADE sk bölgelerinde 19/03/2023 10:00:00 - 19/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 34757639



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757640



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1392., 1485., 1486., 1487., 1488., 1490., 1492., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / GÜNEŞLİ mah 1334., FEVZİ ÇAKMAK sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 5.HÜRRİYET sk bölgelerinde 19/03/2023 11:00:00 - 19/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

NO: 34760663



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 19/03/2023 10:00:00 - 19/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

NO: 34760610



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760606



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN sk / KAYABAŞI mah DERYA, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760603



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah AKAR, BİROL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, MEYDAN, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760830



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ASMALI sk bölgelerinde 19/03/2023 12:00:00 - 19/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760759



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 50. YIL, MELTEM, OLCAY, RÜZGAR, TUTİN, YEL, ÖMÜR, İNÖNÜ sk / YILDIRIM mah PİLOT, TUNABOYLU, ÖZGECAN, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/03/2023 00:01:00 - 19/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760761



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 5., 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk bölgelerinde 19/03/2023 00:01:00 - 19/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760760



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1., 14., 16., 19., 2., 20., 25., 26., 29., 31., MELTEM, YEL, ÖMÜR, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/03/2023 00:01:00 - 19/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760809



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760790



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752889



İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34758626



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1715. sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743156



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1584. sk bölgelerinde 19/03/2023 10:00:00 - 19/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34758282



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., BAHÇELİEVLER, BİGADOS, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, KARAMEŞE, SEÇİL, ZIRH sk bölgelerinde 19/03/2023 09:00:00 - 19/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760664



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 19/03/2023 10:00:00 - 19/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753649



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 265., 267., 57/3., 57/A, 57/B, AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 19/03/2023 10:00:00 - 19/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760627



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 19/03/2023 11:00:00 - 19/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.