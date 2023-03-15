Avcılar

NO: 34758765



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34757597



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1034., 1035., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354. sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 34758715



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 19. sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34758716



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 4., MAHMUTBEY 5., MAHMUTBEY 6., YEŞİLBAĞ sk bölgelerinde 18/03/2023 10:00:00 - 18/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34757670



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, PEMBE MENEKŞE, SAADETLİ, SERBESTİ, ÇİÇEK, İRFANİYE sk bölgelerinde 18/03/2023 10:00:00 - 18/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 34751821



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 54., ANKARA, BÜYÜK SARDUNYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞENER sk bölgelerinde 18/03/2023 10:00:00 - 18/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34751824



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah SEMA sk bölgelerinde 18/03/2023 14:00:00 - 18/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757397



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 18/03/2023 14:00:00 - 18/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 34751331



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 18/03/2023 10:00:00 - 18/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 34746980



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, DUVARCI ADEM, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, IRMAK, KILBURNU, MADIRGA, MISIR BUĞDAYI, TAVŞAN, UYGUR, YENİ KAFA, ÇALGICI, ŞEHİT İLYAS sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, BÜYÜK ŞİŞHANE, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, DUVARCI ADEM, FERİDİYE, KILBURNU, KÜÇÜK MUMHANE, KÜÇÜK ŞİŞHANE, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVŞAN, YENİ KAFA, ÇAYLAK sk / TOMTOM mah SEFER BOSTANI sk / YENİŞEHİR mah IRMAK, KASAP HURŞİT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE, ŞAHİN sk / CUMHURİYET mah GÖKKUŞAĞI sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, ÇİMEN sk / ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, AZAK, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, DEMET, DERİCİLER, DEĞİRMEN, DOLAPDERE, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, IRMAK, KARABATAK, KASAP HURŞİT, KAYTANCI RASİM, KAZASKADIN, KURTULUŞ, KURTULUŞ MASLAĞI, KÜKÜRTLÜ, MARSIK, MEKKARECİ, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, SAKSAĞAN, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI, ŞAHİN sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ, KURTULUŞ sk / HARBİYE mah VALİ KONAĞI sk / PAŞA mah İNCİ sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KUZUKULAĞI, KÖSTEBEK, KÜÇÜK BAYIR, NİZAMİYE, SATIRCI, SAZLIDERE, TAKSİM DOLAPDERE, YENİ NALBANT, ÇARIK, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI, ÇİMEN sk bölgelerinde 18/03/2023 00:00:00 - 18/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34749868



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah DOLAPDERE TAKSİM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KUZUKULAĞI, SAZLIDERE, ÇARIK sk bölgelerinde 18/03/2023 10:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34739564



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah DOLAPDERE TAKSİM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KUZUKULAĞI, SAZLIDERE, ÇARIK sk bölgelerinde 18/03/2023 10:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

NO: 34757507



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 34754984



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ACAR, ADLİYE, ATATÜRK, BANU, DEĞİRMEN, ERLER, GENÇLİK, GÜL, HASAN AKIN, KARANFİL, LİSE, MESCİT, MÜNİF SEVİ, NAR, PAZARYERİ ÇIKMAZI, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SAKARYA, TEVFİK ERDÖNMEZ, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA, YEŞİM, ÖĞRETMEN HAKKI KIMIZ, İSTASYON, ŞEHİTLER sk / KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, AKAT, ALTINAY, ASLAN, ATAOL BEHRAMOĞLU, AVŞAR, BAHAR, BAKIR, BERBEROĞLU, BEŞ KAVAKLAR, BURÇAK, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, CAMBAZ, CAMBAZ ALİEFENDİ, CANLAR, CEVDET BARIN, CEYLAN ÇIKMAZI, CİHAN, DAİRE, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, DUTLUK ÇIKMAZI, DİK, EDA, EKREM AKBAŞAK, ETİ, FERAY, FETİH, GÖK, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, GÖKÇEALİ, HAN, HANGAR, HANİCE, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KALE, KALEARKASI, KALEDIŞI, KARAAĞAÇLAR, KARADENİZ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARAÇAY ÇIKMAZI, KARTAL, KASAPLAR, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, KAYA, KESKİN ÇIKMAZI, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN, KUMRU, KUĞU, KÖPRÜ, KÜHEYLAN, MAKBUL, MARTI, MAZLUM SAYLAM, MEHMET ŞANLI, MEHTAP, MUHTAR ENVER ÇAĞLAYAN, MUKADDER ÖKTEN, MÜNİF SEVİ, MİSAFİRHANE, NADİR AĞACI, OLCAY, OLTU, OLUK, ONAT KUTLAR, ORKUN, ORUÇ, ORÇUN, OSMAN GÖZLER, OTAĞ, OVA, OĞUZ, OĞUZHAN, PETEK, PİROĞLU, PİYALE, SABIR, SANAYİ ÇARŞISI, SARRAF, SEFA, SU DEPOSU, SÜNNETÇİ FETHİBEY, SİPER ÇIKMAZI, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, TEKCAN, TEVFİK ERDÖNMEZ, TOLUNAY, TOMURCUK, TOPUKLU, ULU CAMİ, UYGUR, VAROL, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, YELTEPE ÇIKMAZI, YILDIRIM, YURT, ÇUKURÇEŞME, ÖKTEN, ÖMÜR, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖRNEK, ÖZAY, ÖZAYDIN, bölgelerinde 18/03/2023 01:00:00 - 18/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34755370



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah MAKBUL, MAZLUM SAYLAM, OLTU, OLUK, OTAĞ, OVA, ÇUKURÇEŞME, ÖKTEN, ÖMÜR, ÖNCEL, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞEHİT KADRİ ÇAKMAKYAPAN sk bölgelerinde 18/03/2023 10:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34751096



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, ARMAĞAN, EFSANE, HAYAT, LALEZAR, PELİN, UMUT, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752980



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk // ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 34751906



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ARABACIOĞLU, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, DİVRİKLİ, GÜLLAÇ, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KARAMANLIOĞLU, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KOLTUK KAZAZLAR, KUYUMCULAR, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERZİBAŞI ARALIĞI, TERZİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ZENNECİLER, İNCİCİLER sk / MOLLA FENARİ mah BİLEYCİLER, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, İSKENDER BOĞAZI sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, TİYATRO ARALIĞI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 18/03/2023 00:00:00 - 18/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34757077



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1027., 1028., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061/1., 1064., 1064/1., 1071., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752869



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 18/03/2023 09:30:00 - 18/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757565



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1027., 1028., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061/1., 1064., 1064/1., 1071., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 18/03/2023 10:00:00 - 18/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 34751295



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BAYIRCA, BORNOVA, CEM SULTAN, GÜVERCİN, HARUN REŞİT, LALAPAŞA, OĞUZHAN, SAKA, SERÇE, YAMAÇ, YENİÇERİ, ÇELEBİ MEHMET sk / SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 18/03/2023 01:00:00 - 18/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748578



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM sk bölgelerinde 18/03/2023 09:30:00 - 18/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34751838



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CEVAHİR, 1.GÖKMEN, 1.GÜL, 20 TEMMUZ, HALKALI, PAZAR YOLU, ÖZTUNA, ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 18/03/2023 00:01:00 - 18/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751839



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 20 TEMMUZ sk bölgelerinde 18/03/2023 00:01:00 - 18/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34751747



İSTANBUL SARIYER ilce -EMİRGAN mah sk / REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 18/03/2023 00:00:00 - 18/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756770



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 34758300



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, CELAL BAYAR, DOĞU, DUTBAHÇESİ, GARANTİ, HIDIRELLEZ, KURABİYE, KURUÇAY, KİLİT, MADENÖZÜ, POSTANE, YAMAÇ ÇIKMAZI, ÇAKMAR, İNCESU, İSKENDER sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757396



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34758760



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34758734



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah SERHAT sk / ORTAKÖY mah ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, AĞA DERESİ, AĞABABA, BAYKAL, BOZKURT, CANBERK, CELAL BAYAR, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, DOĞU, ERGUN, FERHAT, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, HALAT, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HÜMAYUN, HÜSNİYE, ILICA, KARATAŞLAR, KAVAL, KAZASKER, KUBBE, KURTULUŞ, KÖKSAL, KÜRDAN, KİLİT, MEFKURE, MORA, MUHTAR MEHMET, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TINAZTEPE, TOPHANE, TİMSAH, TİMUR, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 18/03/2023 09:00:00 - 18/03/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34758290



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 18/03/2023 15:00:00 - 18/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.